「柯文哲被搜索，就帶人包圍地檢」　館長曾喊：你給我試試看

▲「館長」陳之漢力挺柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金假帳風波，形象大幅重挫，今（30）日更遭檢調搜索住處、辦公室。就有網友翻出網紅「館長」陳之漢直播力挺片段，當中館長直呼，如果柯文哲被搜索、帶回，他會馬上帶人去包圍地檢，讓網友直呼，「師傅趕快啊！等等希望在北檢可以看到師傅啊！」

粉專「噁名昭彰」稍早貼出一段館長直播的片段，他聽黃珊珊說，「如果到時候他們用一招，像對付高虹安這樣，亂給你叫檢察官給你搜索，把柯文哲帶回去…」他一聽就霸氣喊話，「這樣我人就包圍地檢，我馬上就是…我現在人就在地檢，所有人都給我站出來。你給我試試看啊！」

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粉專就開酸，「師傅趕快R！等等希望在北檢可以看到師傅啊！不要講了又不去R，又晃點我們，真的好想跟師傅一起去包圍地檢啊！」並在留言處表示，「大家記得去師傅的粉專提醒一下師傅R」、「這個直播存了一陣子，就等今天大場面讓師傅來實現。」

「館長」陳之漢26日曾在直播中表示，人家常說「患難見真情」、「錦上添花的多、雪中送炭的少」，不管外界怎麼抹黑柯文哲、討論陳佩琪看房子、柯買辦公室，也不管名嘴、前幕僚怎麼消費柯文哲，都是別人的事情。

他還曬出合照透露，柯文哲找他聊了很久，從晚間6點30分到8點多，說了一大堆，自己聽完都很難過，柯提到「這些人出來罵民眾黨，真的很難過」、「這些人在的時候，都對他們非常好」，尤其前幕僚小牛柯昱安，柯文哲自認對他非常好，連柯昱安開公司，選舉時來要標案、要賺錢，柯文哲也願意幫忙，但離開後怎麼變成這樣？

館長說，自己不是小牛、不是前幕僚、更不是跑去政論節目的這些人，自己只是重情重義的人，他認為，柯文哲沒有做錯事情，唯一做錯的就是沒有當選總統，也沒有媒體。館長再說，柯文哲還試圖找媒體人，看有沒有電視台願意做專訪，好澄清這次爭議，但四處拜訪、喝茶，卻都沒人回應、也沒有任何節目通知，每天還看到電視新聞這樣報導。

館長則是力挺，喊話柯文哲應該硬起來，既然沒有貪污、沒有把錢放到口袋，那就硬起來，面對名嘴、政論台、側翼攻擊都要無畏無懼，更直呼，一個全台灣有300多萬票的人要怕什麼？