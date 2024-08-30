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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸常來「沒有常往」　許舒博喊話宋濤：盡快恢復兩岸交流

▲▼ 2024年贛台會、大陸國台辦主任宋濤 。（圖／記者任以芳攝）

▲台灣商業總會理事長許舒博 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／江西廬山報導

第十九屆贛台會今（30）日在江西廬山舉辦，今年主題是「攜手同心 共創未來」。談及兩岸觀光交流和直航，台灣商業總會理事長許舒博先前赴陸多次呼籲必須快點放開，今天則是當著大陸國台辦主任宋濤面前再次喊話，現在只有常來沒有長網，應該要盡快恢復兩岸交流，大陸方面應該「開大門、走大路」，才能給民進黨開放的壓力。

本屆贛台會睽違18年再次來到廬山舉行，兩岸工商界人士共500多人參與。大陸方面與會嘉賓有兩岸企業家峰會大陸方面副理事長張平，中共中央台辦國務院台辦主任宋濤、中共江西省委副書記省長葉建新先生等人；出席開幕式的台灣嘉賓有中國國民黨副主席夏立言，兩岸企業家峰會台灣方面副理事長陳瑞龍，全國台企聯會長李振宏，台灣商業總會理事長許舒博，兩岸企業家峰會台灣方面綜合組副召集人陳寶基，台灣工商建言會常務副理事長雷宏毅，台灣旺旺集團副董事長周錫偉，台灣遠東集團副理事長徐旭平，富士康工業互聯網股份有限公司董事長鄭紅孟等人。

許舒博致辭表示，大陸經濟改革開放40年來，台商在每個地區扮演非常重要的角色，沒有台商，大陸經濟發展速度不會這麼快，如今大陸每一省的都市發展和過去不一樣。

談到跟大陸好友聊天內容，許舒博也說，每位去過台灣的大陸朋友，可以侃侃而談自己去過地方，有一種很親近感覺。「希望未來不論是大陸的好朋友們，或是大陸政府官員能夠到台灣去，到產業界有更多的瞭解。」

許舒博也當面喊話，「希望宋主任（宋濤）在這裡，我再講一次，兩岸真的能夠盡快恢復交流，也希望大陸政府官員到台灣來看，尤其產業能夠對接。」

「習近平主席說要常來常往，現在只有常來，沒有常往。」許舒博也進一步說，目前兩岸只有15個城市有直航，未來加快放開直航腳步，才能讓兩岸交流會更加的密切。

會後，許舒博接受訪問也指出，大陸方面應該「開大門、走大路」，才能給民進黨開放的壓力。既然要促進兩岸交流，大陸方面應該要開放大陸民眾去台灣，考量兩岸經貿往來，可以先開放商務旅遊。

許舒博也表示，兩岸必須一起走出來看看，舉例之前台灣方面有人說高鐵沒靠背，這麼荒唐事情還是有人相信，真正到大陸才看到，事實不是這樣，有很多事情要真正交流才能理解，（指大陸方面）路不開就很麻煩。

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