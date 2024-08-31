贛台會聚焦電子、文旅農業　「贛州速度」122天打造富士康新園區

▲贛台會電子資訊產業對接會，來自兩岸企業相互交流。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／江西廬山報導

第十九屆贛台會29日到31日在江西廬山舉行，3天活動安排電子資訊、現代農業、文旅、文旅推薦會。近年江西高度重視電子資訊產業發展，舉例台資企業富士康多年來實踐「深耕大陸，佈局全球」戰略，85%的研發資金投資大陸，比如2022年6月工打造最新智能製造園區，只花費122天完成一期建設，展現「贛州速度」，也為產業帶來加速。

資料顯示，2016年以後，江西快速發展電子資訊產業，營業收入連續7年在全大陸各省各行業位居首位，年均復合增長率達28.8%。2022年首次突破兆元大關（單位：人民幣，同下）。2023年已達1.08兆元，佔全江西規上工業營業收入的26.3%，規模體量居全國前列。預計今年可實現營業收入1.2兆元。

富士康工業互聯網府份有限公司董事長鄭弘孟在贛台會開幕式上表示，今年上半年實現營收2660.91億元，同比增長28.69%，歸母淨利潤87.39億元，同比增長22.04%，均創公司上市以來同期新高。

鄭弘孟也指出，工業富聯堅持「深耕大陸 佈局全球」的經營戰略。公司80%的員工在大陸，85%的研發資金也投大陸，而且持續加大投資建設，最具有代表性的就在江西贛州園區。

上半年業績良好，鄭弘孟補充說明，主要是「AI+精密機構件」雙輪驅動實現的結果，其中贛州園區扮演著重要的角色。該項目在當地政府、台辦支持下，2022年6月正式開工，122天就完成一期建設，刷新項目建設的「贛州速度」。

鄭弘孟指出，「這是我們在中國大陸目前投資最大、建設最新、數字化智能化程度最高的智能製造園區，也是公司踐行『深耕大陸』戰略的新里程碑。」

▲亞洲水泥（中國）控股公司執行長張振昆。（圖／記者任以芳攝）

同樣在大陸深耕台資企業因產業別不同，面臨經營課題也有不同挑戰。亞洲水泥（中國）控股公司執行長張振昆受訪時指出，大陸房地產不景氣，水泥業建材與跟房地產緊密相關，房地產不景氣的情況下，水泥需求一定往下，加上水泥業10多年來高速發展，出現過剩問題，必須想辦法淘汰重組。

談及大陸經濟大環境不景氣，張振昆預估還要5年以上經濟體才會逐好轉，在這5年內必須要轉型，比如替代燃料固體廢棄物的處理，還有降低人事成本等措施。

「你在5年裡面要活下去，活不到5年，就要關門了。」張振昆也解釋，「市場不景氣，銷售不好，不是產越多賣越多，只會越虧越多，所以我們主動配合減少耗煤耗電，降低成本，快速轉型。」

贛台會3天活動安排贛台電子資訊產業對接會、贛台現代農業產業對接會、贛台文旅產業合作推介會，來自兩岸企業家峰會、工總、商總、工商建研會，台灣重要工商界團體人士與會。

資料顯示，台資從上世紀90年代開始投資江西。截至2024年6月，全江西省累計引進台資項目4039個，實際進資192.06億美元，居全省實際利用境外資金第二位。

其中，鴻海、旺旺、遠東等台灣百大集團在江西投資設立53家企業，近三年來有台鑫鋼鐵、匯芯半導體等100余家在贛台企增資擴產。截至2023年底，全省累計引進台資額排名全國第7位。台企提供10萬就業機會。

▼ 贛台會推薦會現場安排江西非遺文化體驗區 。（圖／記者任以芳攝）