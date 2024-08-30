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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠委曝柯文哲「查帳記者會」最大目的　「對司法偵辦還存有一絲僥倖」

▲▼柯文哲深陷政治獻金帳務不實風波，今日針對外界疑義召開澄清記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲深陷政治獻金帳務不實風波。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金帳務申報爭議，民眾黨29日召開「政治獻金外界疑義 一次澄清記者會」，但外界仍有許多疑慮，綠委洪申翰分析，柯文哲重點就是要宣布請假三個月，可以跟民眾黨作軟性切割。至於為何不乾脆請辭黨主席？洪分析，整個民眾黨的運作，都是為了服務柯文哲個人的政治野心而設計，他一辭，這個黨也難以再成黨，記者會真正目的，只是柯文哲還對司法偵辦，存有一絲僥倖心理，想要以拖待變的障眼法。

洪申翰認為，柯文哲心裡很清楚，整場記者會的重點，根本就不是什麼政治獻金或小物或作假帳的金流去了哪，之類的問題。他才一點都不在意。所以，幾個人輪番上台，講得前言不對後語、邏輯狗屁不通其實都無所謂，把所有人拖來演這場苦情戲，真正的重點，就是要宣布他這個黨主席請假三個月。

洪申翰分析，但「請假」當然不是為了什麼反省，而是讓他可以藉這個「假帳門」，作為表面的理由，在京華城等司法弊案被檢方調查、搜索，甚至更近一步動作的時候，可以跟民眾黨作多一點軟性切割。更不用每天被媒體、甚至支持者逼問「為何還不辭黨主席」，而不敢走出家門，這才是讓他真正睡不著的惡夢。

至於為何不能辭職？洪申翰認為，很簡單，除了個人的權力慾望以外，柯文哲心裡清楚得很，整個民眾黨的黨規與運作，都是高度的權力集中，為了服務柯文哲這個人的政治野心而設計的，柯現在只要一辭主席，不只個人政治生命終結，這個黨也難以再成黨。

洪申翰直言，這場記者會真正目的，只是柯文哲還對司法的偵辦，存有一絲僥倖心理，想要以拖待變的障眼法而已。

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