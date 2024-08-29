快訊／台中男開瓦斯桶欲引爆　警消戒備勸說3hrs化解危機

▲台中市南區一棟透天民宅今日下午傳出男子欲點燃瓦斯桶。（圖／民眾提供）
記者許權毅／台中報導
台中市南區福田二街一處透天民宅今（29）日15時許傳出男子開啟瓦斯桶欲引爆，警方獲報到場與該男勸說對峙，並有消防隊當場佈水線，截至18時30分左右，男子點頭配合，狀況隨即解除。
台中消防指出，案件於今日15時26分獲報，立即派遣第七大隊與轄區2分隊前往，現場佈置水線待命。
● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
▲台中市南區一棟透天民宅今日下午傳出男子欲點燃瓦斯桶。（圖／民眾提供）
記者許權毅／台中報導
台中市南區福田二街一處透天民宅今（29）日15時許傳出男子開啟瓦斯桶欲引爆，警方獲報到場與該男勸說對峙，並有消防隊當場佈水線，截至18時30分左右，男子點頭配合，狀況隨即解除。
台中消防指出，案件於今日15時26分獲報，立即派遣第七大隊與轄區2分隊前往，現場佈置水線待命。
● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響