快訊／台中男開瓦斯桶欲引爆　警消戒備勸說3hrs化解危機

台中市一名57歲的方姓男子，日前某天一早8點喝了幾罐啤酒，下班後約17時許騎車回家，被警方發現騎車不穩，加上員警聞到酒味，立即要求酒測，結果酒測值達到0.17mg/l，超過道交條例標準值，加上方男是酒駕累犯、無照，這下罰款至少超過10萬元。