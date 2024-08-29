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農曆鬼月鬧血荒！營造老董揪捐血　送大禮「抽萬元腳踏車」

▲農曆鬼月鬧血荒！營造老董揪捐血「抽萬元腳踏車」。（圖／記者游瓊華攝）

▲農曆鬼月鬧血荒，營造公司董事長每年都在鬼月舉辦捐血活動，還辦抽獎活動，邀請大家挽袖做愛心。（圖／麗明營造提供）

記者游瓊華／台中報導

國內營造大廠麗明營造董事長吳春山攜手中台灣34家地方企業與民間機構，聯手舉辦捐血活動正式登場，這是吳春山連續第23年舉辦捐血活動，他坦言暑假出遊意外事件多，用血量大，血庫每每到暑假就告急，所以他刻意選在鬼月辦捐血，23年來已經累計募得1萬6000多袋血，他也透露，今年目標突破2000袋，呼籲民眾踴躍捐血。

台中捐血中心表示，暑假本就缺血，天氣熱加上午後天氣不穩定，所以血液庫存仍短缺，目前剩下不到1周，其中尤以O型血剩最缺，呼籲民眾帶身分證踴躍捐血。

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▲農曆鬼月鬧血荒！營造老董揪捐血「抽萬元腳踏車」。（圖／記者游瓊華攝）

▲吳春山也透露，去年募到1769袋血創新高紀錄，今年希望目標突破2000袋。（圖／記者游瓊華攝）

吳春山說明，捐血活動辦至今日已經23年，許多企業也熱烈響應，從第一次一天1輛捐血車、募得125袋血，中間一度增加到一天6輛捐血車。到現在固定每次3天活動，每天出動3輛捐血車。吳春山也透露，去年募到1769袋血創新高紀錄，今年希望目標突破2000袋。

為了吸引民眾挽袖，成功捐血的民眾可以參加抽獎，最大獎為市價1萬8800元捷安特自行車，時間至8月30日下午4時為止。

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