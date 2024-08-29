懷疑小14歲男友劈腿！81歲悍婦縱火　20年前當小三也燒正宮家

▲何姓女子懷疑男友劈腿，竟放火燒毀他住處。（資料照／記者鄧木卿翻攝，下同）

記者郭玗潔／台中報導

現年80歲的何姓女子和小14歲的游姓男友交往10年，因懷疑游劈腿，竟到他住處潑油點火，火勢波及鄰居，何女也被依公共危險罪起訴。台中地院審理，發現何女在20年前就因當人小三，闖入正宮居所潑油縱火，犯罪手法和動機與本案相似，依她犯放火燒燬現供人使用之住宅罪，處7年10月徒刑。何女上訴後遭駁回維持原判，全案還可上訴。

判決指出，何女與游男交往約10年，案發前1日兩人剛到廬山甜蜜洗溫泉，隔天何女就因懷疑游男和其他女人交往，也不管游男借住在前岳父的三合院裡，房子還有其他親屬居住，就放火燒了游男的居所。

何女於2022年7月18日一早，先騎車到加油站花49元買汽油，灌注在塑膠空桶，裝在黃色塑膠袋內，放入車廂帶走，再到游男家前徘徊觀察，趁男友出門工作後，進屋潑油點火，隨即騎機車揚長離去，不久後火勢蔓延，延燒到隔壁鄰居建物，經消防局獲報到場撲滅，幸無人員傷亡，調查火災原因及監視器影像，檢警循線查出何女犯案。

全案審理時，何女辯稱自己是重度肢能障礙者，她也沒有鑰匙，無法爬到該屋2樓起火點放火又離去，是游男自己放火栽贓她。

不過法官檢視消防局火災原因調查鑑定書，顯示起火點為2樓儲藏室，起火原因為人為縱火，而監視器也拍到何女到加油站買汽油、提著黃色塑膠袋進入建築物走道，離開建築物4分鐘後，房子就飄出煙霧起火燃燒，期間並無其他人進出。

法官認為，何女過去就有前科，她於2002年當人小三時，和人夫同居，因發現人夫又劈腿其他女子，想聯合正宮抓姦，因遭正宮拒絕，當時就心生不滿，拿小寶特瓶裝柴油，闖入正宮居所四處潑油，點火後逃出屋外，所幸火勢及時被撲滅，並未燒毀住宅，何女也被處5年徒刑，不料20年後又因感情問題縱火，且手法和犯罪情節雷同。

法官指出，何女在火災發生前後，看起來行動便利，並無行走或上下樓梯不便的情形，且進屋離去後便有煙霧飄出，時間緊密相連，可見何女就是縱火者，犯後她又始終否認犯行，毫無悔意，也未和各受害人和解，審酌她犯案時為79歲等情，依犯放火燒燬現供人使用之住宅罪，處7年10月徒刑。何女又上訴遭駁回。