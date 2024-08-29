相驗結果曝！女陳屍浴缸「頭有細微瘀青」　疑遭玻璃砸頭奪命

▲高雄女詭異陳屍商旅浴缸，檢警今日相驗。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者許宥孺、吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄市三民區一家商旅昨(28日)發生命案，一名49歲方姓女子全裸趴在浴缸內明顯死亡，警方將其46歲顏姓男友列關係人，全案朝情殺方向偵辦。檢警今日初步相驗，發現方女頭部局部有多處細微瘀青，疑生前遭玻璃物品撞擊，同時有窒息情況，不排除死後才被放進浴缸，製造意外死亡的跡象，將進一步安排解剖複驗。

▲高雄女裸趴浴缸死亡，母姊悲痛認屍頻拭淚。（圖／記者陳宏瑞攝）

檢警今日進行相驗，方女的媽媽、姊姊到場認屍，心情悲痛頻頻拭淚。相驗結果稍早初步出爐，方女身體沒有明顯外傷，但是頭部有多處細微瘀青痕跡，疑生前曾遭被玻璃類物品撞擊所致，不排除為菸灰缸，或是被拉頭撞鏡子，但無法確定是否為死亡當天所受的傷。

此外，方女還有窒息情況，不排除是死後才被放到浴缸，製造意外死亡的假象。檢警將進一步安排複驗解剖，找尋犯罪跡證。

▲警方北上拘提顏姓男友到案說明，他一臉鎮定。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起案件發生在昨天中午，入住的49歲方姓女子到退房時間遲遲聯繫不上，房務人員進門查看，發現方女全裸泡在浴缸內，已無呼吸心跳。救護人員到場確認，女子已明顯死亡。

警方初步勘驗現場，發現並無打鬥痕跡，女子身上也沒有任何外傷，但有一袋鎮定劑，初步判定女子可能為身體疾病因素。不過鑑識人員隨後在浴室地板門口前發現幾滴血，且有擦拭痕跡，但是房間內卻找不到任何有擦拭血跡的物品殘留，全案轉向情殺可能偵辦。

警方進一步調閱監視器後，發現顏男在昨日上午9點，就匆匆離開房間，並騎乘機車到高雄湖內一帶，轉搭台鐵往台南高鐵後，再搭高鐵北上新竹過夜。警方今日凌晨循線，在新竹在一間商旅將他拘提到案，今日持續對顏男進一步偵訊，希望釐清他的涉案程度。