三重聯結車誤闖高速公路涵洞！瞬間側翻卡洞口　交通癱瘓1小時

記者戴上容／新北報導

新北市三重區今（28）日清晨發生一起聯結車事故。一輛由48歲陳姓男子駕駛的聯結車，沿自強路三段直行至二段，準備右轉進入國道路一段的倉庫載運貨物時，因誤判車輛限高，導致自撞涵洞，聯結車撞上限高架後側翻，所幸駕駛未受傷，橋梁也無受損。事故發生後，交通一度陷入癱瘓，經過一小時的搶修，交通才得以恢復。

▲▼ 聯結車撞上涵洞限高，當場側翻癱瘓交通1小時 。（圖／記者戴上容翻攝）



上週才剛發生聯結車撞毀忠孝橋的事故，沒想到今天又有聯結車闖入高速公路涵洞並造成嚴重交通影響。陳姓駕駛今晨5時59分駕車沿自強路行駛，準備右轉進入國道路一段的倉庫，不料車輛撞上限高架，導致側翻於涵洞前。





所幸，高速公路橋梁並未因此受損，陳男經檢查後也並無大礙。由於事故導致交通嚴重受阻，警方趕抵現場，並對陳男進行酒測，結果顯示酒測值為0mg/L。翻覆的聯結車於7時11分被扶正，清潔隊隨後進行路面清理，現場於7時40分整理完畢並恢復通行，共動用了12名警力到場指揮交通。詳細事發情形仍待釐清。

警方依據《道路交通管理處罰條例》對陳姓駕駛開出兩張罰單：一張是違反第60條第2項第2款，因未遵守公路或警察機關依第五條規定發布的禁行路段命令，可處九百元以上一千八百元以下罰鍰；另一張是違反第60條第2項第3款，未遵守道路交通標誌、標線或號誌之指示，也可處九百元以上一千八百元以下罰鍰。