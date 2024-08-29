我國監獄重視人權教育獲關注　矯正署首度赴泰國監獄參訪交流

▲矯正署首度派訪問團赴泰國訪問，此為在佛統府中央監獄的座談會。（圖／矯正署提供）



記者吳銘峯／台北報導

我國矯正署因重視人權、積極推動專業處遇、協助收容人復歸社會，引起泰國駐台代表文那隆注意，遂推動我國矯正署赴泰國參訪。矯正署於日前赴泰國參訪後，就泰國監獄管理人力精簡有效率感到驚奇，而泰國方面也認為我國許多經驗值得借鏡，雙方互惠互利。

泰國貿易經濟辦事處文那隆代表(Mr.Narong Boonsatheanwong)，認同我國矯正署重視人權的作法，並對外籍收容人不僅採取適性生活處遇，更提供完善醫療照護與必要之生活補助，讓泰籍收容人在臺灣監所均能獲得妥適對待。因而文那隆特別促成我國獄政史上首次的泰國考察，由矯正署署副署長林憲銘率兩所監所首長，於8月20至23日(共4日)飛往泰國，交流實務經驗及分享教化成果。

▲矯正署考察泰國普里克農工懲教機構。（圖／矯正署提供）



泰國政府熱情安排矯正署訪問團參訪佛統府中央監獄（Nakhon Pathom Central Prison），及呵叻府考普里克農工懲教機構（Khao Prik Agricultural Industrial Institution），分享毒品犯處遇計畫（TO BE NUMBER ONE），以及醫療衛生促進計畫（Good Health Good Heart Royal Project），充分討論各項矯正處遇方案與獄政管理實務。我國矯正署訪問團尤對泰國監獄能以極少的戒護人力，維繫動輒逾4,000人的監獄運作模式甚感佩服，其餘如各類技能訓練、更生轉銜等措施，均有值得借鏡之處。

而我國矯正署訪問團也分享國內自2020年《監獄行刑法》及《羈押法》修正後，開啟監所改革濫觴，翻轉隔離應報思維，邁向矯治復歸，此均在行政院與法務部支持下，陸續完成幾項重大突破，如少年輔育院改制矯正學校，保障學生受教權；開放低風險收容人至監外作業，適應未來在職生活；數位化監控設備，提升安全維護；強化高齡與身障者人性化管理與照護；提早輔導收容人訂立出監更生計畫，以貫穿式、柔性司法保護，銜接完善社會安全網。

最後，林憲銘特別向泰國政府表達誠摯感謝，致贈由具臺灣特色的矯正機關作業成品，允諾未來也將邀請泰國矯正機關首長來臺參訪，以增進兩國司法公務情誼後，圓滿結束交流。

▼矯正署長周輝煌（左二），慰勉訪問團成員。（圖／矯正署提供）