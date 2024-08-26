小S公公也是醫生卻買2間帝寶　與柯文哲「關鍵差別」曝

▲小S公公許慶祥（左）靠投資致富。（圖／華山基金會提供）



記者張靖榕／綜合報導

民眾黨主席柯文哲與太太兩人從醫多年，近日陷入假帳風波，陳佩琪此時還爆出去看1.2億元豪宅，引發「醫生真的這麼好賺嗎」的熱門討論。部分人認為光靠醫師正職收入要買破億豪宅很難，也有人舉小S公公許慶祥為例，指出他是醫師出身卻買下2間帝寶，因為他靠投資致富。

陳佩琪看破億豪宅是件延燒，柯文哲對此回應時挑明自己和太太的學歷、身分，都是台大畢業當醫生，工作30多年，買個1億元的房子對他們來講不是困難的事，「坦白講不用裝窮，本來就買得起」，加上名下有房地產，貸款或賣掉去買豪宅都不成問題。柯卻也因此番發言，被翻出10年前說買房還要跟爸爸借1000多萬的紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲柯文哲夫婦遭強烈質疑，想買1.2億豪宅「錢從哪裡來」。（圖／民眾黨提供）



有網友就好奇，小S已故公公許慶祥是醫生，「為什麼他可以買2間帝寶？」其他人紛紛留言，「一他開業醫生，二他靠投資致富」、「小S公公很會理財，在股市賺了很多錢。加上診所本業收入，當然很ok。你不理財，財不理你，絕對是對的」、「主業股票大亨」、「其實阿北如果30年前願意投資台積電是有機會的，但是pg（佩琪）跟阿北喜歡中概股」，還有台東人表示，「小S公公開設小兒科診所的年代沒有健保，而且因為醫術不錯，基本上至少2／3的台東小孩都在那邊看過病，人口資料完整性只有戶政事務所贏他，外加善於投資，他有錢台東人是不意外的。」

網友點出同樣是醫生，為何許慶祥致富不意外，而柯文哲會受到質疑，差別就在於如何運用醫生主業帶來的錢，許慶祥大量投資並且眼光精準就是重點，「小S公公致富的原因不是當醫生吧，最近小草們一直洗說當醫生為什麼買不起豪宅，其實當醫生要買豪宅當然沒問題，有疑問的是，1.那他選舉的時候財產申報只有2000多萬，怎麼突然買得起那麼貴的豪宅。 2.選舉的時候他一直跟年輕人喊居住正義，阿北沒有錢請捐款支持阿北，現在沒有選舉阿北突然又變有錢了？ 3.就算阿北真的有錢沒有要買豪宅，只是去看看那也沒問題，只是以他的標準左打藍右打綠『錢』的問題，自己卻沒有用他審視別人的標準來審視自己，公眾人物可受公評的吧？」