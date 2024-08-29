女友陳屍高雄商旅　落跑男友一臉鎮定：不知道她死了

▲高雄命案，女子詭異陳屍商旅浴缸，警北上新竹逮捕顏姓男友。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民區一家商旅昨(28)日發生命案，一名49歲方姓女子泡在浴缸內死亡。由於現場無打鬥痕跡、異狀，警方起初以為是身體疾病致死，未料鑑識過程在地板發現血漬，而同住的顏姓男友則在9點自行離開。警方今日凌晨北上新竹逮人，並告知女友死訊，顏男卻一臉鎮定並表示：「不知道她死了。」

這起案件發生在昨天中午，入住的49歲方姓女子到退房時間遲遲聯繫不上，房務人員進門查看，發現方女全裸泡在浴缸內，已無呼吸心跳，救護人員到場確認女子已經死亡。

警方初步勘驗現場，發現並無打鬥痕跡，女子身上也沒有任何外傷，但有一袋鎮定劑，初步判定女子可能為身體疾病因素。不過鑑識人員隨後在浴室地板門口前發現幾滴血，且有擦拭痕跡，房間內卻找不到任何有擦拭血跡的物品殘留，全案轉向情殺可能偵辦。

▲顏姓男子轉搭高鐵北上。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方進一步調閱監視器後，發現顏男在昨日上午9點就匆匆離開房間，騎乘機車到高雄湖內一帶，轉搭台鐵往台南高鐵，並搭高鐵北上新竹過夜。警方今日凌晨循線在新竹在一間商旅將他拘提到案。

警方告知顏男，方女陳屍於旅館浴缸，要求顏男配合辦案。顏男表情鎮定，表示不知女友已經死了，並透露昨日上午他吃完早餐就先行離開商旅，而離開房間前兩人有吵架過，方女便說要去洗澡。由於顏男對於案情內容交代不清，且說詞反覆，警方今日將持續對顏男進行偵訊。

據悉，顏男平日打零工維生，居無定所，有傷害、毒品、毀損罪等前科，與方女交往分分合合，並有家暴紀錄。檢警今日進行相驗，釐清方女死因。