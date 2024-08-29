珊珊颱風登陸日本「迴轉襲台機率低」　氣象署揭關鍵時間點

▲珊珊颱風已於今天登陸日本鹿兒島。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

珊珊颱風於今（29日）晨登陸日本九州，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，根據最新模式資料顯示，要南落大迴轉的機率相當低，中央氣象署表示，美國模式仍有部分預測「回馬槍」特殊路徑，但未來以通過日本本土一帶的機率比較高，往南偏折機率比較低，大概在周末持續觀察強度及路徑變化。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」今發文表示，珊珊颱風已於今天清晨提早登陸日本鹿兒島，實測陣風達每秒51.5公尺，未來幾天在西日本上空慢速移動，受陸地摧殘，越走越弱。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，根據最新模式資料顯示，要南落大迴轉的機率相當低。

氣象署預報員李孟軒表示，珊珊颱風中心在上午登陸日本九州，未來移動先往偏北再往偏東北東方向，沿著九州、四國到日本東側，今天持續到9月3日這5天時間都在日本上空，以每小時時速10公里或以下速度緩慢移動，因此影響日本時間比較長。

媒體問珊珊颱風未來是否會出現「回馬槍路徑」，李孟軒說，美國模式是有部分預測回馬槍特殊路徑，但綜整各資料未來機率比較高是以通過日本本土一帶為主，從九州移動到四國、本州東部一帶。

李孟軒提到，部分模式的確有些變數，預測在日本打轉向南偏折，因為珊珊颱風移動速度緩慢，導引氣流比較弱，因此不確定性高，且在日本上空時間比較長，強度持續減弱趨勢，所以未來路徑跟強度變化可能影響未來移動方向，氣象署會持續觀察。

李孟軒說，目前珊珊颱風往南偏折機率比較低，預估明晚移動到四國，部分模式預測在四國出現打轉情形，但有較多模式是以繼續東北東持續到日本本州、甚至到東側海面，這樣的路徑機率比較高，大概在周末觀察路徑是否偏折，還有強度也會影響路徑變化。