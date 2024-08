烏干達祭壇驚見「40個人類顱骨」疑活人獻祭！　還有名字標記

▲戈弗雷的祭壇搜出人類顱骨。(圖/翻攝X@bukeddetv)



記者吳美依/綜合報導

烏干達男子嫌犯戈弗雷(Ddamulira Godfrey)自稱「傳統治療師」,卻被發現在私人祭壇藏有40個人類顱骨,還貼著可疑的名字標籤。當地警察推測,他可能使用這些顱骨進行活人獻祭,如今恐怕面臨終身監禁。

警方25日突襲位於首都坎帕拉(Kampala)的祭壇,一舉沒收24個人類顱骨,在26日與27日的搜索之中,又找到更多標註人名的顱骨,另外還有動物遺骸及獸皮。

當地媒體new vision引述匿名警察說法報導,幾乎所有「顱骨都被貼上不同名字的標籤,包括納姆利、納魯姆、穆萬加、穆帕卡西、卡隆督奇等。」

警方發言人奧尼揚戈(Patrick Onyango)表示,當局「首先會根據『防止與禁止人類獻祭法』起訴戈弗雷,這部法案禁止擁有人體部位或活人獻祭工具。如果他被判有罪,將要終身在牢裡服刑。」

戈弗雷堅稱絕對沒殺人,並把這次突襲歸咎於同業競爭,「即使他們誣陷我,我也不會動搖。」不過,雖然他自稱傳統治療師,「烏干達傳統治療師協會」卻與他劃清界線。

BBC指出,許多非洲國家都有人相信,人體部位製成的魔法護身符能夠帶來好運,例如發財或對敵人下詛咒。事實上,這也不是烏干達第一次發生如此令人震驚的案件。警方7月在距離坎帕拉41公里的姆皮吉(Mpigi)一座祭壇裡,也尋獲17個人類顱骨。

