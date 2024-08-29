烏干達祭壇驚見「40個人類顱骨」疑活人獻祭！　還有名字標記

▲戈弗雷的祭壇搜出人類顱骨。（圖／翻攝X@bukeddetv）



記者吳美依／綜合報導

烏干達男子嫌犯戈弗雷（Ddamulira Godfrey）自稱「傳統治療師」，卻被發現在私人祭壇藏有40個人類顱骨，還貼著可疑的名字標籤。當地警察推測，他可能使用這些顱骨進行活人獻祭，如今恐怕面臨終身監禁。

警方25日突襲位於首都坎帕拉（Kampala）的祭壇，一舉沒收24個人類顱骨，在26日與27日的搜索之中，又找到更多標註人名的顱骨，另外還有動物遺骸及獸皮。

當地媒體new vision引述匿名警察說法報導，幾乎所有「顱骨都被貼上不同名字的標籤，包括納姆利、納魯姆、穆萬加、穆帕卡西、卡隆督奇等。」

Self-proclaimed healer found with 24 human skulls in Uganda https://t.co/xjgtl1yUvQ — BBC News (World) (@BBCWorld) August 28, 2024

警方發言人奧尼揚戈（Patrick Onyango）表示，當局「首先會根據『防止與禁止人類獻祭法』起訴戈弗雷，這部法案禁止擁有人體部位或活人獻祭工具。如果他被判有罪，將要終身在牢裡服刑。」

戈弗雷堅稱絕對沒殺人，並把這次突襲歸咎於同業競爭，「即使他們誣陷我，我也不會動搖。」不過，雖然他自稱傳統治療師，「烏干達傳統治療師協會」卻與他劃清界線。

BBC指出，許多非洲國家都有人相信，人體部位製成的魔法護身符能夠帶來好運，例如發財或對敵人下詛咒。事實上，這也不是烏干達第一次發生如此令人震驚的案件。警方7月在距離坎帕拉41公里的姆皮吉（Mpigi）一座祭壇裡，也尋獲17個人類顱骨。