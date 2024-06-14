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馬雅文明「男童獻祭」是真的！數十具遺骨DNA出爐　大多僅3到6歲

▲▼墨西哥猶加敦州的馬雅文明奇琴伊察（Chichen Itza）古城遺址與金字塔。（圖／路透）

▲墨西哥猶加敦州的馬雅文明奇琴伊察（Chichen Itza）古城遺址與金字塔。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

國際科學期刊《自然》（Nature）12日一篇研究針對來自古馬雅文明遺址的64具人類遺骸進行DNA分析，結果證實這些全都是男童遺骨，大多數年齡僅3到6歲，且有相當一部份是兄弟或近親，其中還包含2對同卵雙胞胎。研究人員認為，這顯示了古文明中的男童獻祭文化。

根據路透社報導，1967年，考古學家在墨西哥猶加敦半島北部的古馬雅文明城市奇琴伊察（Chichen Itza）一處聖井附近發現了一個地下蓄水池，裡頭埋藏著超過100名孩童的骸骨，這些遺骸沒有遭受暴力的現象。

近日，科學家從其中64具遺骸頭骨中提取古老DNA數據進行分析，結果發現這些孩童皆為男性，且有4分之1的人是親兄弟或是堂表近親，其中還包括2對同卵雙胞胎。

▲▼墨西哥猶加敦州的馬雅文明奇琴伊察（Chichen Itza）古城遺址與金字塔。（圖／路透）

▲研究者認為，數十名男童全數因獻祭犧牲。（圖／路透）

研究人員認為，近親遺骸的出現可能與馬雅神話中的雙胞胎英雄人物有關，推測這些男童均在獻祭儀式中被犧牲。根據放射性碳定年法，這些孩子是在西元7世紀至12世紀中期被埋葬的，大約是奇琴伊察政治與文化影響力達到鼎盛的時期，橫跨了大約500年的時間陸續有人犧牲。

研究報告的主要作者、德國馬克斯普朗克進化人類學研究所（MPI-EVA）考古遺傳學家巴奎拉（Rodrigo Barquera）表示，「我們認為奇琴伊察人試圖象徵性地覆馬雅神話故事，以及這種埋葬儀式中雙胞胎英雄的形象…對於馬雅與中美洲文化而言，死亡是最終的祭品，因此獻祭在他們的信仰體系中非常重要。」

▲▼墨西哥猶加敦州的馬雅文明奇琴伊察（Chichen Itza）古城遺址與金字塔。（圖／路透）

▲遊客前往墨西哥參觀馬雅文明城市奇琴伊察的金字塔。（圖／路透）

巴奎拉說，有可能對他們而言，能參與獻祭才是莫大的榮幸。由於遺骸上沒有割傷或創傷的證據，目前尚未找到這些男童的死因，但這項研究反駁了流行於20世紀的一種觀點，當時認為古馬雅人更偏好女性獻祭。

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