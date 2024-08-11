　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏干達「垃圾掩埋場山崩」壓垮民房　數十人遭活埋　挖出8屍

▲▼烏干達「垃圾掩埋場山崩」壓垮民房　數十人遭活埋　挖出8屍。（圖／路透）

▲烏干達垃圾掩埋場因大雨崩塌，數十人慘遭活埋。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

烏干達首都坎帕拉一座垃圾掩埋場9日發生山崩，而在垃圾場附近的多棟房屋瞬間遭到掩埋，有數十人被活埋，至今已經挖出8具屍體，其中2人為幼童。此外，有14人獲救被送往醫院接受治療。

根據《烏干達獨立報》報導，坎帕拉市政府官員表示，這起事故發生在9日深夜，當時正值大雨，而這座名為Kiteezi的垃圾掩埋場部分區域被大雨沖垮，引發山崩，瞬間掩埋附近的多棟住宅。

事故發生後，已確認至少有數十人遭到活埋，此外也有牲畜被埋在土堆之下。坎帕拉市政府和紅十字會第一時間到災區展開搜救，至今已成功救出14人，但卻也挖出8具遺體，包含6名成人與2名幼童。

▲▼烏干達「垃圾掩埋場山崩」壓垮民房　數十人遭活埋　挖出8屍。（圖／路透）

▲目前至少有14名傷者被送往醫院治療。（圖／路透）

市政府在X的官方帳號上表示，「令人悲痛的是，迄今為止已發現8人死亡，其中包括6名成人和2名兒童。搜救工作仍在繼續。」搜救人員表示，現場可能還有更多具遺體被埋在垃圾堆之下。當地居民也紛紛投入現場，試圖徒手或是用簡陋工具，挖出被埋在垃圾之下的親人。

Kiteezi垃圾掩埋場建於1996年，負責接收坎帕拉市5個區域的垃圾，占地36英畝，每天可收集高達2000噸的垃圾，因此已變成一座巨大的垃圾山。但是Kiteezi垃圾掩埋場也曾被專家警告，可能會造成環境汙染或對居民造成危險。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
林郁婷「我不是傳統女性的樣子」：但努力不能被抹煞
討債男縱火1死3傷！　28歲欠錢女逃過一劫
羅時豐姪子哭了！ 合作9店家聯合發聲
快訊／拉女兒跳水！　台南父遺體找到了
她獨創「袋鼠霹靂舞」0分淘汰！　魔性片段爆紅
林郁婷能戰幾屆奧運？　網：下一屆還是無敵手
柯文哲多點失火！　黃暐瀚揭「帳目3問題」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日男欠債800萬還不起！殘殺黑幫大佬　肢解棄屍泰國

她獨創「袋鼠霹靂舞」0分淘汰卻爆紅！　魔性片段全網瘋傳

烏干達「垃圾掩埋場山崩」壓垮民房　數十人遭活埋　挖出8屍

多名美軍與聯軍成員受傷！　美軍駐敘利亞基地遇襲

可蒸發人體！　俄國防部承認動用「真空彈」抵擋烏軍

波蘭對手澄清了！　IG諷刺林郁婷貼文「不是我發的」

日本「颱風來襲」急關海水浴場！8男大生硬闖　2人沖走失蹤

北韓昨晚再度空飄垃圾氣球　內容物曝光

伊朗下令「血債血償」嚴懲以色列　傳空中行動將持續3至4天

林郁婷奪金！波蘭對手讚她「速度快、手又長」　親曝致命傷

張肇元跑一壘改判妨礙　洪總嘆：失去棒球味道

風田嗆「我有天然的臉你有嗎」　林襄失控：我有200萬的臉你有嗎XD

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

「現象」英文怎麼拼？　學生靠諧音輕鬆背起來

炎亞綸七夕認愛「願意全給出去的人」　穩交3年..曝另一半身分「半個圈內人」

#林昀儒 返國球迷瘋狂接機 直言本屆奧運表現退步了

陸2歲女童自發練體操　輕鬆「懸吊 360度翻轉」

吳鳳遭攻擊「滾回土耳其」拍片澄清！　用母語「聲援林郁婷」：她是女生

小貓跳躍醞釀老半天...　瞬間跌落把歐告嚇醒XD

日男欠債800萬還不起！殘殺黑幫大佬　肢解棄屍泰國

她獨創「袋鼠霹靂舞」0分淘汰卻爆紅！　魔性片段全網瘋傳

烏干達「垃圾掩埋場山崩」壓垮民房　數十人遭活埋　挖出8屍

多名美軍與聯軍成員受傷！　美軍駐敘利亞基地遇襲

可蒸發人體！　俄國防部承認動用「真空彈」抵擋烏軍

波蘭對手澄清了！　IG諷刺林郁婷貼文「不是我發的」

日本「颱風來襲」急關海水浴場！8男大生硬闖　2人沖走失蹤

北韓昨晚再度空飄垃圾氣球　內容物曝光

伊朗下令「血債血償」嚴懲以色列　傳空中行動將持續3至4天

林郁婷奪金！波蘭對手讚她「速度快、手又長」　親曝致命傷

逃逸移工自學施工圖變身「最強小包」　判刑3月禁入境11年

日男欠債800萬還不起！殘殺黑幫大佬　肢解棄屍泰國

林郁婷談性別風波「我不是傳統女性的樣子」：但努力不能被抹煞

加油當心！明起汽油降0.1元　柴油漲0.7元

基隆法國公墓中元普度　副市長邱佩琳：展現跨文化敬意

吉勒肯東奧騎到拒跳馬爆哭　最後一戰巴黎奧運2分差與決賽擦身

高雄小客車路口搶快沒淨空慘了　害輕軌卡住最高罰3000元

從廟口到社區　雲林縣衛生局積極推廣失智症友善環境

高雄私壇火警1死3傷！欠錢女逃過一劫　討債男辯：丟鞭炮嚇對方

全台10大人口密集區　高雄新興房價年漲13%最猛

特大顆火烤鹽味腰果 無人工添加 共帶回24包

國際熱門新聞

波蘭對手：IG諷刺貼文不是我發的

10年死9親人！鐵齒夫妻照住鬼屋　陳屍家中

林郁婷奪金　波蘭對手讚速度快、手長

林郁婷奪金「登上各大外媒」

狂媽沙發用3年　載回Costco逼退貨

她「捲進行李輸送帶」離奇慘死！

霹靂舞史上首金出爐！　日選手湯淺亞實奪下

她獨創「袋鼠霹靂舞」0分淘汰卻爆紅

克莉芙奪金　無視性別爭議完勝中國選手

奧運閉幕4亮點　阿湯哥交棒美國

即／日外海規模6.8強震　北海道出現異常震域

北韓淹水金正恩道歉了！讓1.5萬人搬到平壤

法媒改挺林郁婷、克莉芙：用實力讓批評者閉嘴

烏克蘭「跨境突襲」！俄7.6萬人撤離庫斯克

更多熱門

相關新聞

開到路口熄火！20年老車突冒濃煙燒成火球

開到路口熄火！20年老車突冒濃煙燒成火球

桃園市春日路與莊敬路口，昨（10日）晚間發生一起火燒車事故，同安派出所巡邏員警張子捷及李柏儒行經路口時，發現一輛轎車引擎冒煙起火，駕駛和乘客嚇得趕緊下車逃命，整輛車不久後就陷入火海，2名員警立即呼叫支援，並交通管制疏導，同時通報消防人員到場協助，幸好火勢順利撲滅，無人員傷亡。

即／高雄林園晚間大火！至少3人受困

即／高雄林園晚間大火！至少3人受困

白鴨腳腫流血！弟問1句全場尷尬

白鴨腳腫流血！弟問1句全場尷尬

即／3名11歲童困大羅蘭溪　警消橡皮艇拉上岸畫面曝

即／3名11歲童困大羅蘭溪　警消橡皮艇拉上岸畫面曝

今年水逆「極凶險」！　命理師警告：這段期間別去旅遊

今年水逆「極凶險」！　命理師警告：這段期間別去旅遊

關鍵字：

烏干達垃圾掩埋場山崩災害救援

讀者迴響

熱門新聞

「台灣拳后」林郁婷勇奪巴黎奧運金牌

狂賀林郁婷奪金！咖啡、冰品買1送1　四大超商優惠懶人包

恐三颱共舞！　最新預測曝

國旗歌一播林郁婷哭了　台人也哭爆

林郁婷與戴資穎是「炫腹」好友

恐雙颱共舞！　「山神」可能生成最新路徑曝

土耳其拳手和解林郁婷！　曾比「X」如今主動上前擁抱

58歲美魔女「幾近全裸」拍大尺度寫真！　直逼走光邊緣

不理「1變化」！他大腸癌第4期　醫示警4食物少吃

波蘭對手：IG諷刺貼文不是我發的

林郁婷太暖！拍照前「幫波蘭妹妹整理衣領」

下周又有颱風接力「可能不只一個」　專家揭時間點：下周二、三　

感謝J.K.羅琳　曾自強：讓世界看見林郁婷

Mr.Wish「1元芒果冰沙」今天開搶

謝忻嗆阿翔「正宮Grace發聲了」！53字吐心情

更多

最夯影音

更多

張肇元跑一壘改判妨礙　洪總嘆：失去棒球味道

風田嗆「我有天然的臉你有嗎」　林襄失控：我有200萬的臉你有嗎XD

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

「現象」英文怎麼拼？　學生靠諧音輕鬆背起來

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面