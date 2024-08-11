烏干達「垃圾掩埋場山崩」壓垮民房　數十人遭活埋　挖出8屍

▲烏干達垃圾掩埋場因大雨崩塌，數十人慘遭活埋。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

烏干達首都坎帕拉一座垃圾掩埋場9日發生山崩，而在垃圾場附近的多棟房屋瞬間遭到掩埋，有數十人被活埋，至今已經挖出8具屍體，其中2人為幼童。此外，有14人獲救被送往醫院接受治療。

根據《烏干達獨立報》報導，坎帕拉市政府官員表示，這起事故發生在9日深夜，當時正值大雨，而這座名為Kiteezi的垃圾掩埋場部分區域被大雨沖垮，引發山崩，瞬間掩埋附近的多棟住宅。

事故發生後，已確認至少有數十人遭到活埋，此外也有牲畜被埋在土堆之下。坎帕拉市政府和紅十字會第一時間到災區展開搜救，至今已成功救出14人，但卻也挖出8具遺體，包含6名成人與2名幼童。

▲目前至少有14名傷者被送往醫院治療。（圖／路透）



市政府在X的官方帳號上表示，「令人悲痛的是，迄今為止已發現8人死亡，其中包括6名成人和2名兒童。搜救工作仍在繼續。」搜救人員表示，現場可能還有更多具遺體被埋在垃圾堆之下。當地居民也紛紛投入現場，試圖徒手或是用簡陋工具，挖出被埋在垃圾之下的親人。

Kiteezi垃圾掩埋場建於1996年，負責接收坎帕拉市5個區域的垃圾，占地36英畝，每天可收集高達2000噸的垃圾，因此已變成一座巨大的垃圾山。但是Kiteezi垃圾掩埋場也曾被專家警告，可能會造成環境汙染或對居民造成危險。