30歲工程師「出差烏干達」回台1周亡　雙手握拳陳屍廁所！死因出爐

▲嘉義工程師「雙手握拳置胸前」陳屍廁所，檢調初判他是因為流感併發其他症狀，導致呼吸性休克死亡。（圖／ETtoday資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

嘉義縣一名30歲陳姓男工程師日前到東非烏干達出差，不料回到台灣1周後，被家人發現陳屍在家中廁所，死亡時坐趴在地、雙手握拳置於胸前。檢方4日相驗陳男遺體，初步判斷陳男是因為流感併發其他症狀，導致呼吸性休克死亡。

陳男由於父母離異，加上父親已過世，平日與80多歲阿嬤住在嘉義縣東石鄉，阿嬤3日晚間發現有水從2樓流到1樓，上樓一看發現水是從廁所的門底溢出，不料一開門就看見陳男坐趴在地、雙手握拳置於胸前，上半身赤裸已經沒了呼吸心跳，嚇得立刻報警求助。

救護人員趕到後，發現陳男嘴唇發紫、身體僵硬，已明顯死亡，因此沒有送醫，交由檢警調查死因。

根據中央社報導，檢警調查，陳男生前在某工廠任職工程師，2023年12月到東非烏干達出差，直到2023年12月27日回台，沒想到回台2天就出現身體不適，經醫師診斷後發現是罹患流感。

嘉義地檢署檢方4日相驗陳男遺體，發現外觀有明顯窒息的特徵，加上最近天氣寒冷、陳男生前又罹患流感，判斷陳男是因為流感併發其他症狀，導致呼吸性休克死亡。