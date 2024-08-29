尪入監被離婚「要妻返還30萬贍養費」　被法官打臉

記者黃翊婷／綜合報導

人妻小花（化名）控訴丈夫阿德（化名）故意觸法被判刑入監1年4個月，因此決定向法院訴請離婚；但阿德強調，他必須拿回30萬元贍養費才同意離婚。不過，屏東地院法官審理之後，認為小花請求判決離婚於法有據，最終裁定准許，全案仍可上訴。

▲阿德入監服刑中，妻子小花要求離婚，他卻要求妻子返還30萬元贍養費。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小花在判決書中主張，丈夫阿德因觸犯廢棄物清理法第46條第4款之非法貯存、處理廢棄物罪，去年間被法院判處有期徒刑1年4個月確定，她認為丈夫因故意犯罪，刑期超過6個月，於是決定依據民法第1052條第1項第10款規定，向法院訴請離婚。

阿德則辯稱，他即將期滿出監，有一筆大約30萬元的贍養費放在妻子小花那裡，只要小花返還這筆錢，他就同意離婚；此外，小花早就知道他涉及刑案，案件直到2023年才定讞，小花早已喪失提告的時效。

不過，屏東地院法官認為，夫妻一方因故意犯罪被判處6個月以上有期徒刑者，另一方得向法院請求離婚，若當事人知悉後超過1年，或自事情發生後超過5年，則不得請求離婚。

法官表示，小花從知悉阿德犯罪被判刑，到提告請求離婚，並未超過法定時效，這部分有法院收狀戳章可以證明，最終不採信阿德的說詞，裁定准許兩人離婚，全案仍可上訴。