桃園男豪砸20萬改車　噪音超標「還無照上路」慘罰9600

▲張姓男子無照騎改裝機車噪音超標被罰近萬元。（圖／桃園警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市環、警、監聯合稽查噪音、改裝車勤務，一部紅色機車張姓車主花了20萬改裝，為的就是追求速度及流行，不料卻因為排氣管聲音過大，被測出超標15分貝開罰3600元，另因為本身無照駕駛又加罰6000元，合計噴飛近1萬元。另名張姓駕駛騎乘義大利進口約百萬元杜卡迪大型重機車，也當場測出音量超標7分貝慘罰3600元。

暑假是非法改裝噪音車輛出沒高峰期，桃園市環、警、監等單位攜手結合「青春專案」5日晚在桃園區泰昌三街136號的忠孝公園旁籃球場設置檢測噪音儀器，針對於道路行駛之噪音車輛加強攔檢戮力執行，以達到保護青少年學子的目標，共攔查26部，噪音超標12部，均由環保人員當場開單告發，並通知複驗。

▲▼百萬重機「杜卡迪」使用非認證的排氣管，噪音超標被罰。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局表示，暑假期間學子們較無課業壓力，學校及家庭監督也隨之降低，難免會有危險駕車、毒品、詐欺等問題產生，不得不加強防範，今年「青春專案」的六大工作主軸為「掃蕩毒品」、「查緝黑幫」、「打擊詐欺」、「保護兒少」、「淨化環境」、「加強宣導」，將採多元化犯罪預防宣導方式，預防偏差行為及被害，營造健康成長環境，達到全面保護之目的，希望學子們可以過個充實正向及優質安全的暑假。