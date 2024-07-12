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南台灣熱爆還是要吃鍋！重慶風味「嗜麻殿・麻辣炒乾鍋」好吃秘訣：一定要加科學麵

▲▼統一科學麵。（圖／記者湯興漢攝）

▲從台南新營起家的「嗜麻殿」，主打能自選辣度與麻度的麻辣乾鍋！（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

台灣人不愧擁有火鍋魂，就算現在是動不動就體感40℃以上的大熱天，味蕾還是好想念麻辣鍋的滋味，但現在如果吃不下熱湯火鍋，不如就來一份麻辣乾鍋吧！在台南新營累積一票死忠粉絲的「嗜麻殿」主打能自選辣度與麻度的麻辣乾鍋，貼心讓客人隨選自己喜愛的風味。而與麻辣乾鍋搭配的主食，老闆張斐婷更是嚐了近百種飯食麵類，最終才選定她認為口味與嚼感最佳的科學麵、特級米粉與一等金米飯，她更透露科學麵不僅是最暢銷的主食，還有嗜吃米飯的客人乾脆把科學麵當必點配料，完美解決了選擇障礙！

▲▼統一科學麵。（圖／記者湯興漢攝）

▲老闆張斐婷試過近百種主食，開店至今依然以科學麵作為主要麵類選擇。

之所以決定以麻辣乾鍋創業，即是因為張斐婷過去在中國重慶品嚐了當地的麻辣乾鍋而一吃上癮，回台後決定深入研究料理技術、進口來自重慶的道地香料和相關中藥材，甚至不計成本挑選特殊鍋具，歷經3年多反覆實驗試做，終於在台南端出媲美重慶的道地乾鍋香辣風味！從「嗜麻殿」首創的12種辣度、5種麻度，亦可窺見她的「丁經」程度。張斐婷解釋，刻意將「麻」、「辣」分開，口味上也設計了「牛轉乾坤（葷）」、「富的流油（素）」兩種辣油，以及不辣的「年年有魚（蒸魚醬油）」3種風味，就是為了給客人更多選擇，畢竟就算是吃辣的客人，每次想體驗的口感與辣麻度也都不一定。然而張斐婷在意的還不只如此，「熟客都知道我們單價不低，但他們也吃得出我們用的原物料與食材是很講究品質與新鮮的。」像是精選優質大紅袍花椒一定要求每日現磨的香氣最足，素食可食用的辣油也精選義大利橄欖油製作，「火鍋料我也是選用桂冠火鍋料，知道的人都說我瘋了！」

張斐婷也透露，之所以在測試多種麵體後最終選擇科學麵，是因為科學麵的麵體不用經過汆燙，就能直接與食材大火爆炒，「而且在爆炒過程中會充分吸附底料與湯汁，麵體保有嚼勁且不會口味過重，更沒有油耗味。」無論饕客吃不吃辣，都能徹底將「嗜麻殿」獨家的多層次風味盡收舌尖！

▲▼統一科學麵。（圖／記者湯興漢攝）

▲無論內用或外帶，「嗜麻殿」也提供特別嚴選的辣椒沾粉供客人斟酌使用、提升乾鍋香氣。提味但不辣口的特色，就連不吃辣的客人也都眼睛一亮。

綜合各店，「嗜麻殿」熱銷前三名的套餐分別是雪花牛、松阪豬以及梅花豬，主食自然也是以科學麵為大宗。「雖然點飯和米粉的客人也不少，不過有更多客人跟我們說，科學麵搭配麻辣乾鍋真的很match，更有不少愛吃麵的客人一點就是2包麵。」有了老客人的支持，張斐婷也驕傲道，「控管成本是每個老闆都應該做的事，但我認為既然想做長期生意，就得讓客人吃得出來我們對於食材的用心。」因此儘管科學麵的成本不低，但眼見客人一次次劃單回購，張斐婷欣慰，幸好當初的堅持沒有錯。

▲▼統一科學麵。（圖／記者湯興漢攝）

▲以精挑細選的進口牛油底料、義大利橄欖油、中藥材繁複製作的麻辣風味，加上吃起來乾淨且減少身體負擔的食材，讓不少客人一吃成為忠實主顧。

做吃的人往往比客人更在乎食品安全，從6年級到9年級生都再熟悉不過的科學麵，不只是乾吃零食的小資首選，也是讓一般餐廳店家放心選用並且擄獲饕客味蕾的關鍵！成立超過40年的國民品牌「科學麵」，是統一企業旗下知名產品之一，從乾吃零食躍身為主食選擇，而且少有人知，早年更改過配方的科學麵，如今麵身早已用植物油取代豬油，配方中皆無動物性成分，在乎成分的蔬食者也可以盡情大啖療癒美味！

陪伴國人走過40多年的歲月，科學麵證明它不僅是速食麵，亦是許多人的情感寄託與共同回憶。這款國民美食未來將攜手更多知名業者，為消費者帶來乾濕皆宜的吃法，也要打造更多創新美味的食刻。

嗜麻殿正在招募更多有創業熱誠的夥伴們
加盟專線：0938-142-196

嗜麻殿全台門市資訊
台南新營總店 06-656-4412 台南市新營區新進路496號 (萬代江山大樓一樓)
台南佳里分店 06-721-7081 台南市佳里區安西里佳西路259號
台南南科善化店 06-583-9820 台南市善化區大成路198號
新北碧潭店 02-8911-8333 新北市新店區光明街109號

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關鍵字：

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