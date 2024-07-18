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比大貓熊還珍貴！亞洲金貓「阿宅」去世　陸動物園僅剩2至3隻

▲▼稀有過大熊貓！重慶金貓「阿宅」離世 全國動物園僅餘2-3隻。（圖／翻攝自微博）

▲重慶金貓「阿宅」離世。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

重慶動物園的明星動物之一亞洲金貓「阿宅」近日去世。相關工作人員說，「（阿宅去世）已經有幾天了，因為年齡很大了（已經超過15歲），應該屬於壽終正寢這種，具體結果業務部門還在處理，這兩天會發布一個相關通報。」據悉，亞洲金貓為大陸國家一級野生保護動物，目前大陸動物園豢養數量僅餘2-3隻。

據《生態中國網》報導，阿宅是重慶動物園豢養的一隻雄性紅色型亞洲金貓，牠於2009年被從野外救助回來後，便一直生活在重慶動物園，是重慶動物園的明星動物之一。因喜歡窩在巢箱中睡覺，或是宅在內舍中不出來，所以被取名為「阿宅」。

其實「阿宅」並不「宅」，作為喜歡夜間活動的貓科動物，白天大部分時間都趴在自己的小木箱上休息，夜幕落下時，「阿宅」才進入活躍期，這也讓很多遊客無緣得見這個比大熊貓還珍貴的物種，但這並不妨礙「阿宅」成為貓科動物愛好者心目中的明星動物之一，吸引不少人前來「吸貓」。

▲▼稀有過大熊貓！重慶金貓「阿宅」離世 全國動物園僅餘2-3隻。（圖／翻攝自微博）

15日，得知「阿宅」去世的消息，多位動物愛好者在社交媒體上發帖悼念，還有網友前往「阿宅」所在的重慶動物園猛獸片區綜合獸館前放上了鮮花。

北京大學動物學博士、中國林業科學研究院助理研究員孫戈表示，「也許有一天，國內的動物園將再也看不到金貓的身影。」在這位動物學博士眼中，金貓是中國「最酷」的本土物種。

「金貓在中國古籍中的被稱為『彪』，與龍、虎齊名」，孫戈說，在大陸西南地區和東南亞很多少數民族的傳說中，金貓被認為是可以「殺虎屠象」的林中戰神。

據瞭解，金貓主要分佈在中國南部和東南亞地區，是食肉目貓科動物。體長約1米，體重約12至16公斤，毛棕紅或金褐色、灰色、黑色。別看這金貓個子不算太大，但牠的狩獵能力可是相當驚人。有資料顯示，牠能夠捕殺體重是自己三倍多的斑羚，甚至還會趁機襲擊野豬幼崽。

金貓在世界自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄中被列為瀕危物種。原因是，過去數年，大量棲息地喪失和偷獵導致亞洲金貓的數量減少了20-30%。

▲▼稀有過大熊貓！重慶金貓「阿宅」離世 全國動物園僅餘2-3隻。（圖／翻攝自微博）

萬幸在大陸西南地區，亞洲金貓仍然在林間徜徉。相對覆蓋度高的保護區為金貓的繁衍提供了最後的堡壘。2024年1月、3月和7月，在西藏阿里、四川木里以及甘肅蓮花山，野外紅外相機曾3次拍到野生金貓，引發媒體關注。

除了保護野外棲息地，各國的動物園也開展著對亞洲金貓人工繁育的努力，但頻頻傳來噩耗。日本的大阪動物園和名古屋動物園的金貓在本世紀初相繼老死。新加坡夜間野生動物園（Night Safari）在2007年之後再沒聽說過繁殖。2020年9月28日，德國明斯特動物園宣布園內最後一隻亞洲金貓霍坦Hotan去世。

▲▼稀有過大熊貓！重慶金貓「阿宅」離世 全國動物園僅餘2-3隻。（圖／翻攝自微博）

由於數量稀少和行蹤詭秘，金貓的野外生活習性幾乎完全不為人知，因此也成為「最神秘的野生貓科動物」，學界至今仍沒有準確數據來確定金貓目前的種群大小和數量變化趨勢。據1998年版《中國瀕危動物紅皮書》顯示，大陸境內金貓的種群數量僅有3000-5000隻，此後再無更新的種群數據統計。此前重慶動物園曾引進一隻雌性金貓嘗試繁殖，但最終未能成功。

根據《國際動物園年鑒》2013年的統計，目前全世界動物園豢養的金貓僅為51隻。據2017年的統計，中國已知的6隻豢養金貓分散在重慶、杭州、自貢等5家動物園，此前，杭州、廣州的豢養金貓先後去世，隨著「阿宅」的離去，目前大陸動物園豢養金貓僅剩2-3隻。

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