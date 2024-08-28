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青少年同志6大煩惱公開！「校園不敢出櫃、在家仍遮遮掩掩」奪榜　

▲▼第21屆臺灣同志遊行。（圖／記者林育綾攝）

▲台灣社會風氣看似對同志更友善開放，但「青少年同志族群」在生活中，依然面臨許多壓力和煩惱。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

2004年台灣通過了《性別平等教育法》，2019年更成為亞洲第一個可以同性結婚的國家，台灣社會風氣看似更加友善及開放，不過「青少年同志族群」在個人生活中，依然面臨許多壓力和煩惱，台灣同志熱線調查發現，「真的可以在學校出櫃嗎？」成為許多LGBTQ+學生們的疑慮，此外也很多人提到，「明明同志都可以結婚了，在家卻還是要遮遮掩掩」。

「台灣同志熱線」針對青少年同志族群，近來製作「芭樂小雞塊 - 青少年同志的成長小指南」網站，內容分享LGBTQ+青少年的成長故事，涵蓋學校出櫃、家庭親子、愛情與性，到結交同志朋友、性騷擾、校園性平事件，另有不同面向的成長小指南。

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▲「在學校真的能出櫃嗎？」是許多青少年同志的煩惱。（資料圖／記者李毓康攝）

熱線也在今（28）日分享青少年同志族群常見的煩惱：

煩惱1：真的可以在學校出櫃嗎？

在學校裡，每位青少年同志的境遇落差很大，無論出櫃前後，青少年同志都還是可以聽到種種不友善的言論，甚至敵意、排擠、霸凌。

根據熱線《2020年台灣同志學生校園經驗調查報告》，有41.9%的同志學生頻繁或時常在學校裡聽到恐同言論、74%曾聽過教職員發表針對性別氣質的負面言論、62.1%曾因為自己的性傾向、性別氣質或性別認同而遭遇言語騷擾。青少年同志在校園裡現身之後，雖有機會獲得來自少數師生的支持，但仍可能在學校被標籤、嘲諷、忽視，少有被真正的理解與接納。

▲2019年5月17日，台灣成為亞洲第一個承認同性婚姻的國家，但對年輕同志來說，在家仍需要遮遮掩掩。（圖／記者李毓康攝）

煩惱2：明明同志都可以結婚了，在家卻還是要遮遮掩掩

對青少年同志而言，同志族群能在台灣結婚，表示國家對於同志族群的肯認，讓他們對於未來有了想像。但回到與家人的互動，多數青少年同志依然會感受到家人的排斥、否定，像是「年紀小還搞不清楚、被帶壞」等言語，這讓青少年同志們往往還是得在家裡隱瞞身分，參加相關活動也只能遮遮掩掩，避免被家人發現。 

▲網路上可見許多「同志大人」的生活很精彩，但年輕同志多半感到很孤單。（資料圖／記者林敬旻攝）

煩惱3：在網路上看到同志過得好精彩，我卻過得好孤單

現今的社群媒體與網路平台，針對LGBTQ+各種詞彙、社群文化的介紹隨手可得，也很輕鬆地可以在網路上看見LGBTQ+名人、網紅的公開生活。這些長大成人的同志們，在社群媒體上看起來生活過得很精彩、很自在、很開心，然而對於還在自己的社區生活的青少年同志來說，不像成年同志或名人擁有較多資源、自主能力，這些自在的展現、多采多姿的同志生活圖像，跟自己的生活很距離遙遠。

不少青少年同志們認為，網路上的「同志大人們」經常看起來都有許多親近的同志朋友，生活多采多姿；而青少年同志卻常常在自己的狹小生活圈裡，過得很孤單。

煩惱4：網路交友好複雜，但除此之外我還能去哪？

在校園與家庭生活中，青少年同志不易認識同志朋友，也不易獲得支持，許多青少年同志便從網路生活試圖獲得陪伴、結交朋友。網路上隨處可見的同志成人與出櫃名人，雖然有些遙不可及，但至少讓青少年同志能夠想像自己未來的人生圖像，有些參考與指引的方向。

然而當代社群媒體與網路平台上的資訊過載、複雜的生態情境，對於尚未有足夠人生歷練的青少年同志來說，也有著各種難以掌握的潛在風險。這些風險沒人教導如何因應，青少年同志們往往都是在網路上跌跌撞撞地摸索如何交友與尋找愛情。

煩惱5：我談戀愛了，但不知道該怎麼經營下去？

當青少年同志談起戀愛，開始體驗告白、被告白、追求、交往，期待自己要能夠維持關係，思考著要如何經營感情；反觀在家庭與學校中，絕大多數卻還是停留在否定與不接納、學生不該談戀愛的階段，或僅只是教導「什麼是LGBT」的基礎認識同志教育，難以回應青少年同志在實踐性與親密關係中的種種經驗、想法與困惑。

在缺乏貼近青少年同志生活情境的情感教育、性教育資源下，青少年同志僅能參考少有的網路資訊，獨自摸索。

煩惱6：以為發生事情會有人幫我，但更擔心被否定跟傷害！

台灣根據各種法令政策，從校園性平事件、霸凌，到兒虐家暴、心理健康、自殺防治，設立了許多協助青少年的制度與資源。然而這些立意良善的通報制度、協助資源，對青少年同志來說，會面臨不同於異性戀學生的特殊處境，當青少年同志求助並進入相關流程時，過程中的被探問、被迫出櫃壓力、可能遭遇不友善等，老師與相關專業人員很可能未能理解，許多青少年同志甚至會感到被否定與二度傷害。

在熱線《2020台灣同志學生校園經驗調查報告》中，遇到校園內騷擾與攻擊事件的學生裡，只有44.8%的學生曾經向教職員申訴。當青少年同志遭遇問題，欲向正式系統求助時，同時也因為對正式系統的不信任與擔心，而躊躇不前。

▲▼「台灣同志熱線」分享青少年同志族群煩惱，並製作「芭樂小雞塊」網站來協助年輕同志族群。（圖／台灣同志熱線）

▲「台灣同志熱線」分享青少年同志族群煩惱，並製作「芭樂小雞塊」網站來協助年輕同志族群。（圖／台灣同志熱線）

台灣同志熱線建議，政府應發展與制定出針對「青少年同志」族群的通盤性教育政策，並逐步推動與執行，回應青少年同志的成長需求。同時，推動與協助中高齡世代，理解同志的各種教育管道與資源，促進家庭內對青少年同志的接納。

而針對當代青少年網路生活的各種政策討論，應跳脫順性別「異性戀預設」的思維，發展出貼近青少年同志生活處境的政策規劃與資源。並整體檢視各種針對青少年的政策制度、協助資源，改善制度中容易造成青少年同志不信任、二度傷害之處。

熱線秘書長杜思誠分享，為了回應青少年同志的煩惱，在最近完成了「芭樂小雞塊 - 青少年同志的成長小指南」網站。「芭樂小雞塊」是代表同志族群的英文單字諧音，熱線與3位創作者合作，共同完成了12篇LGBTQ+青少年的成長故事，內容涵蓋學校出櫃、家庭親子、愛情與性，到結交同志朋友、性騷擾、校園性平事件；另有5篇不同面向的成長小指南，也邀請創作者繪製可愛插圖，希望能成為國內青少年同志朋友的成長指引資源。

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