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BBC訪黃捷談LGBTQ平權　苗博雅曾被勸「淡化同志色彩」

▲▼立法院內政委員會「針對陸方開放大陸觀光客來台具體回應及作為」專題報告，要求相關單位到會進行報告。圖為民進黨籍立委黃捷。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨籍立委黃捷是台灣首位公開出櫃的女同志立委。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

英國廣播公司（BBC）訪問台灣的同性戀政治人物，黃捷提到被出櫃後接受同志公眾人物的角色，在推動LGBTQ權利領域耕耘；苗博雅則聊到被勸留長髮、淡化同志色彩的往事。

這篇25日刊出的訪談內容指出，即便是在百家爭鳴的台灣政壇，也總能注意到黃捷的存在，不僅是因為她頭髮的粉紅挑染，或是她對cosplay的熱愛，31歲的她以激昂的演說和改革觀點聞名，1月，她更一舉贏得立法委員選舉締造歷史，成為台灣首位公開出櫃的女同志立委。

黃捷最近告訴BBC：「我認為這對台灣來說是新的里程碑，很感恩台灣人願意走到這一步。」

「當然，作為第一位這樣的立委，我也承擔一定的責任，也就是要更努力，讓大家看到我在推動LGBTQ權利方面所做的努力。」

台灣是亞洲同志權利最進步的地方之一，2019年，台灣成為亞洲第一個同婚合法的地方，現在台灣還承認跨國LGBTQ+伴侶，並允許同性伴侶收養。

活躍人士估計，除了黃捷，現在台灣政壇還有十多名 LGBTQ+，其中包括台北市議員苗博雅，她和黃捷是1月大選中兩位最知名的同志政治人。

▲▼立法院交通委員會 唐鳳業務報告 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲唐鳳是全世界第一位跨性別部長級官員。（圖／記者屠惠剛攝）

早在2016年，時任總統蔡英文任命唐鳳為行政院政務委員，是台灣、甚至是全世界第一位跨性別部長級官員。

有人擔心保守政治會捲土重來，有人則夢想著，有天，性向甚至不再是討論的焦點。

短暫從事環境健康研究和新聞工作後，黃捷加入了小黨時代力量，並在2018年當選高雄議員。

隔年，她因與備受爭議的韓國瑜正面交鋒而聲名大噪。在一次議會交鋒中，鏡頭拍到她面對答詢時不斷跳針的韓國瑜，翻了個白眼。

那脫韁野馬般的憤怒為她贏得高度關注，鄉民封她「白眼女神」，讓她一時間粉絲暴增，卻也引來了各界關注，一家小報刊登關於她私生活的文章，讓黃捷不得不出面否認部分指控，並澄清她是雙性戀者。

她說，她被媒體強行公開性向，她的父母直到看到報紙報導才知道此事。如果有選擇，她不會透露自己的性向。

她說：「我從不避談性向，但我也不認為我有義務特別解釋。當我們必須表明我是性少數時，是在告訴這個社會，同志是特例、特殊、不正常。」

之後，黃捷接受了身為出櫃同志公眾人物的角色。

她告訴BBC，她將在國會中推動LGBTQ平權，而首要任務之一，就是提倡同性伴侶生育親生孩子。

台灣正在考慮允許同性伴侶獲得體外受精等人工生殖技術。

但身為以好鬥聞名的台灣國會中唯一的同性戀者，黃捷也預期批評者「可能會利用我的性向來反對我」。

「我已經能預想到，如果我表現不如他們預期，他們會說，因為我是同志立委…這是性少數公眾人物常遇到的狀況。」

她說，這是「社會環境不夠友善」的一個例子，也是為什麼，「即使在大家都覺得同性戀已經很開放的台灣，還是有很多公眾人物很害怕曝光自己的性別認同」。

黃捷指出，異性戀政治人物常與伴侶一起公開露面，她卻都是自己一個人出來，她的伴侶害怕陪她，「因為他們覺得自己必須承受負面的目光」。

▲▼苗博雅在5/24現身立法院場外。（圖／記者湯興漢攝）

▲苗博雅剛開始從政時，有黨內大老建議她「淡化同志身分」。（圖／記者湯興漢攝）

其他LGBTQ政治人物也說，曾遇過許多障礙。

苗博雅告訴BBC，剛開始從政時，黨內大老建議她「淡化同志身分」，建議她留長髮、競選文宣多用粉紅色。

她拒絕了。

苗博雅說，挑戰在於說服選民，不僅因為她的性向而注意到她：「一旦公開性向，選民對你的看法就會集中在你的性向上…簡單講，就是你會被貼上標籤。」

在一個看似已擁抱LGBTQ族群的社會，這是場微妙的戰鬥。

過去台灣在同志權利問題上嚴重分歧，但政府民調顯示，近5年台灣人對同志權利的支持率上升，目前約有69%支持同性婚姻，約77%贊成同性收養。

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