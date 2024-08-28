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岑浩輝參選澳門特首　指博彩「一業獨大」不利發展

▲▼澳門終審法院院長岑浩輝。（圖／翻攝澳門政府）

▲澳門終審法院前院長岑浩輝。（圖／翻攝澳門政府）

記者蔡紹堅／綜合報導

澳門終審法院前院長岑浩輝28日正式宣布參選澳門特首，他表示，澳門發展不能迴避的問題，就是如何融入國家發展大局，博彩業「一業獨大」不利澳門長遠發展，經濟必須更加多元。

岑浩輝提到，他參選的根本動力源於全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」的方針，推動強國建設，源於新時代新征程，守護澳門長期繁榮穩定，展現澳門新擔當，共創澳門美好明天，讓廣大市民過上更加美好生活的初心和願望。

岑浩輝指出，澳門發展面對不能迴避的問題，就是如何融入國家發展大局、服務國家改革開放，「澳門離不開國家支持，祖國的強大靠山，北面依靠強大的祖國，跟上國家改革開放，捉住推動現代化帶來的機遇，澳門就可即時採取措施融入，否則會慢慢落後，跟不上國家發展步伐。」

岑浩輝說，澳門早年博彩業急速發展，過程中出現「野蠻擴張」的情況，佔用了各方的社會資源，甚至影響到年輕人的就業發展。

岑浩輝強調，博彩「一業獨大」對澳門長遠發展不利，帶來很大的負面影響，不管多辛苦，經濟多元必須向前行，沒有退路。

岑浩輝現年62歲，出生於廣東中山一個農村家庭，1981年以中山市狀元的身份考入北京大學法律系，畢業之後曾擔任過執業律師。岑浩輝1986年才移居澳門，1990年通過考核，作為法律人才前往葡萄牙進修語言及完成法律課程。

1993年，岑浩輝從葡萄牙返回澳門，1995年成為首批法院司法參事之一，1999年12月獲任命為終審法院院長。岑浩輝同時是澳門法官委員會主席、推薦法官的獨立委員會委員、區際司法協助及國際司法互助工作小組成員、澳門基本法推廣協會名譽會長。

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