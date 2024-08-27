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墾丁旅遊他1年去4趟　曝「遵守2原則」爽玩又便宜

▲▼墾丁,墾丁大街,恆春,國旅。（圖／記者許宥孺攝）

▲前議員王浩宇分享他1年旅遊墾丁4次，只要遵守2大原則「爽玩又便宜」。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者趙蔡州／綜合報導

墾丁向來是台灣國內旅遊的指標景點，不過後來因住宿、物價關係，生意日漸低迷。民進黨前議員王浩宇分享，他一年其實會去3、4次墾丁旅遊，只要簡單遵守2個原則，「兩天一夜3000元有找，真的不貴」。

王浩宇27日在臉書表示，有些人說墾丁貴，但他覺得其實還好，只要遵守2個原則「住恆春、吃恆春」，真的不貴，「我不愛水上活動，喜歡看海、爬山、看梅花鹿，花不到什麼錢，頂多後壁湖吃生魚片、回程四重溪溫泉泡湯費」。

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他透露，自己常一人去墾丁走走，一年去3、4次都很滿意，兩天一夜3000元有找，在恆春住宿只要1200元左右，冬天雙人房甚至有800元的，「大街就租金貴，別住」、「恆春到墾丁也就15分鐘車程而已，住恆春玩墾丁很難嗎，墾丁也是恆春鎮」。

其他網友看了也表示「認同，我很早就沒有住墾丁附近了，也是因為自己並不玩水，也不愛熬夜嗨整晚」、「離開墾丁大街附近，就可以找到很多風景好、服務好、CP值高的住宿點，要吃海鮮也一樣」，也有人說「不貴吧，我最近去玩住大街，兩張單人床才2500元，地下室有車位，還有飲料和點心無限享用」。

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