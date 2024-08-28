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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

與賴清德如何分工？　卓榮泰秀「太極圖」形容：很圓滿狀態

▲行政院長卓榮泰主持記者會，秀出錶內太極圖案。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰主持記者會，秀出錶內太極圖案。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

賴政府執政團隊上任100天，對於外界好奇的府院溝通狀況，行政院長卓榮泰28日主持「行動創新AI內閣執政101記者會」時，以apple watch叫出「太極圖」來形容，「就好像一個太極圖，有時候總統會多說一點、多指示一點，有的時候我會多做一點、多執行一點，成為一個很圓滿的狀態」。

回顧執政團隊上任100天，卓榮泰今表示，凱米颱風來了之後地方有勘災工作，府院團隊在2天內把一個禮拜的工作做完，總統去高雄、屏東，我去到台南雲林跟嘉義、花蓮，副院長去到宜蘭、彰化、南投，這就是一個團隊的精神。

卓榮泰說，他不相信哪一個人可以做好全部事情，更不相信所有事情能夠一個人做好，「所以就是這樣逐步往前走，大家緊握在一起，腳步會更平穩」。

卓榮泰強調，跟總統的溝通有定期的時間跟方式，隨時都有溝通的方法，像今天就有定期會議要開，「跟大家報告完後，我也會去跟總統到告未來101行動方案會逐步進行到哪裡去」。

卓榮泰也以手腕上的apple watch叫出「太極圖」，來比喻和賴清德的工作狀況，「就好像一個太極圖，有時候總統會多說一點、多指示一點，有的時候我會多做一點、多執行一點，成為一個很圓滿的狀態」，讓社會看到整個行政團隊是在指揮很清楚、分工很明細且彼此了解共同負責的態度下做工作。

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