狂滑手機小拇指彎曲變形？　TikTok掀「手機指」多人+1

圖文／鏡週刊

手機不離手，小心「手機小指」上身！TikTok上瘋傳的影片顯示，過度使用手機可能導致小拇指變形，不少網友紛紛上傳因長時間滑手機，導致小拇指變形、彎曲的認證影片，相關貼文已突破1.63億則，足見此問題的嚴重性。

根據《Bustle》雜誌報導，TikTok上掀起一股「手機小指」熱潮。網友@galaleee率先分享了自己的「變形小指」，她對著鏡頭展示自己的手，驚訝地發現小拇指和其他手指相比有些彎曲，打趣表示因為自己長時間滑手機，導致左手小拇指彎曲變形，影片曝光後吸引超過310萬人觀看。

「手機指」風潮持續延燒！除了原PO@galaleee，連TikTok上的其他網友@Girlboss4lyfe也中招，拍片分享自己嚴重的手機指，影片中可見小拇指嚴重彎曲，幾乎無法與無名指並攏，如此誇張的變形程度，引發超過140萬次的觀看數。不少網友看完紛紛驚呼：「我仔細查看我的小拇指，也覺得有點彎曲」，還有人嚇到趕緊放下手機休息，甚至有人表示將快去買手機支架。

專家提醒，「手機小指」雖然流行，但每個人的身體構造不同，不一定會發生。雖然沒有直接證據，但長時間使用手機確實會對手部造成負擔，引發麻痺、疼痛等問題。



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