頭城搶孤7隊棄賽！曾三度奪冠...杏輝拋震撼彈：將不再組隊參賽

▲今年宜蘭頭城搶孤賽前爆出7隊聯名棄賽，去年冠軍隊伍杏輝搶孤隊宣布「今後將不再參賽」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）



記者游芳男、吳佩蓁／宜蘭報導

宜蘭頭城搶孤將於9月2日登場，怎料26日招開領隊會議時，爆出參賽隊伍不滿主辦單位要求對選手搜身限制過嚴，要求對裁判也比照辦理進行搜身，遭拒後杏輝等7隻隊伍聯名棄賽，最終主辦單位決議將7隊選手「全部除名」。歷經多次溝通，曾三度奪冠的杏輝搶孤隊深夜拋震撼彈，宣布「將不再組隊參賽」，11年輝煌隊史畫下句點。

今年頭城搶孤原定有12支隊伍參賽，26日在領隊會議中，與會的二結王公廟隊、杏輝隊等7支隊伍提出10項訴求，包含裁判也應接受搜身、裁判應受事前教育、賽場加強管制等，此要求，當場遭搶弧活動裁判長林銘洲拒絕，林銘洲強調，理性討論及合理建議，他們樂於接受，但對於搜身禁帶違禁品，大會很堅持，「不能讓不合理的建議要求，控制大會」。

針對杏輝等7隊因要求遭拒而聲明棄賽一事。頭城中元祭典協會27日上午召開臨時會議，頭城中元祭典協會理事長簡英俊表示，決議將7隊選手全除名且不能重新組隊報名，會找其他隊伍遞補，同時臨時動議有修改比賽規則，開放3至5人可組隊參賽。

杏輝搶孤隊27日深夜沉痛宣布，「杏輝將不再派團參與這項民俗活動」，表示考量選手各自都有其背景，為讓選手能夠自發參與，在選拔過程中實屬不易，而委外訓練極其辛苦及管理上也須耗費時間，最終決定今後不再組團參賽，並感謝各界一路以來的關心與鼓勵。

杏輝搶孤隊成軍至今11年，除了傳承宜蘭家鄉搶孤文化，也曾帶隊至恆春、跨海到漳州龍海比賽，曾三度奪下國內搶孤冠軍，去年頭城搶孤重頭戲的「搶飯棚」及「搶孤棚」，都由杏輝藥品A隊拿下冠軍。

杏輝搶孤隊聲明全文：

杏輝支持搶孤的心不變

搶孤是台灣重要的文化，講究嚴格訓練、團結奮鬥及慈悲濟世的精神，這也與杏輝集團的企業精神相符，而企業主要的方向：克服困難、同心協力、奮發登高、濟世眾生，也與搶孤設立的宗旨人飢己飢慈悲之心相符合。

11年來從頭城出發、遠至恆春、跨海到漳州龍海，兩岸三地都有杏輝搶孤隊的足跡，選手也因為辛苦的訓練，曾獲三地冠軍寶座，留下特殊的紀錄，而因企業成立11年的搶孤隊可能也不多見。身為搶孤活動的長期贊助與參與者，支持與贊助的心意將不會改變，也衷心希望搶孤文化活動順利舉辦，吸引國際的關注，將此一台灣特色文化介紹到全世界。

而組隊參加比賽是一項涉及範圍甚廣的活動，考量到各自選手都有其背景，為讓選手能夠自發參與，在選拔過程中實屬不易，而委外訓練極其辛苦及管理上亦須耗費時間，綜合上述，杏輝將不再派團參與這項民俗活動，但杏輝今後仍將一本初衷，持續支持搶孤文化的推動。

杏輝感謝一路以來社會各界的關心與鼓勵，未來杏輝將以此精神，努力克服困難，研發新產品，以醫藥濟世的精神，持續貢獻社會！