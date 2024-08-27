宜蘭加強交通違規取締　10／1起新增6處路口AI辨識違規上路

▲宜蘭新增6處科技執法的路口。（圖／宜縣警局提供）

記者游芳男／宜蘭報導

為防制交通事故及減少交通違規，宜蘭縣將於10月1日起，新增6處路口科技執法設備。這些設備將採用AI人工智慧進行影像分析，自動辨識違規行為，由員警審核後依法舉發。宜蘭10月1日起共有17處AI辨識交通違規。

該縣已啟用11處路口科技執法設備，包含宜蘭市3處、羅東鎮3處、頭城鎮2處、礁溪鄉、蘇澳鎮及三星鄉各1處。經評估本縣易肇事路段（口）相關數據及違規態樣後，再增設6處科技執法設備。新設的地點分別位於宜蘭市中山路五段與環市東路口、羅東鎮復興路、仁愛路與河濱路口、礁溪鄉礁溪路四段與育才路口、頭城鎮外澳慶天宮前、頭城鎮濱海路與烏石港路口以及蘇澳鎮中山路一段與蘇港路口。

這些科技執法設備將主要針對「闖紅燈、未依標誌標線號誌行駛、車輛不停讓行人」等違規項目偵測取締，取締項目依各路口交通特性不同而規劃建置。

科技執法的目的在於防制交通事故、改善行車秩序，而非以取締為首要目標。透過科技執法設備全天候不間斷運作及警示效果，讓民眾養成遵守交通法規的良好習慣，避免交通事故發生。宜蘭縣政府提醒民眾開車上路應保持耐心，確實遵守交通規則，共同創造安全交通環境。