抗議搜身過嚴！頭城搶孤7隊退賽全被除名　大會開放3-5人組隊參賽

▲宜蘭民俗活動盛事的頭城搶孤活動，今年爆7隊聲明棄賽憾事。（圖／讀者提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭民俗活動盛事的12隊頭城搶孤，將於9月2日登場，但26日在領隊會議中，卻有杏輝等7支參賽隊伍，因不滿對參賽選手搜身限制過嚴，要求比照對裁判也進行搜身遭拒後聲明棄賽，頭城鎮中元祭典協會27日上午決議將7隊選手全除名不能重新組隊報名，另會找其他隊伍遞補，同時臨時動議有修改比賽規則，開放3至5人可組隊參賽。

冠軍獎金20萬元，外加13支孤棧上總額上百萬元獎金及各單位加碼獎金的12隊頭城搶孤活動，26日在領隊會議中，與會的二結王公廟隊、杏輝隊等7支隊伍提出10項訴求，包含裁判也應接受搜身、裁判應受事前教育、賽場加強管制等，此要求，當場遭搶弧活動裁判長林銘洲拒絕，林銘洲強調，理性討論及合理建議，他們樂於接受，但對於搜身禁帶違禁品，大會很堅持，「不能讓不合理的建議要求，控制大會」。

針對杏輝等7隊因要求遭拒而聲明棄賽一事。頭城中元祭典協會27日上午召開臨時會議，頭城中元祭典協會理事長簡英俊表示，決議將7隊選手全除名且不能重新組隊報名，會找其他隊伍遞補，另，臨時動議有修改比賽規則，原一隊5選手規定，下修開放3至5人可組隊參賽，就算未來只有5隊參賽，比賽也一定如期進行。