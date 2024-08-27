　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

抗議搜身過嚴！頭城搶孤7隊退賽全被除名　大會開放3-5人組隊參賽

▲▼宜蘭民俗活動盛事的頭城搶孤活動，今年爆7隊聲明棄賽憾事。（圖／讀者提供，下同）

▲宜蘭民俗活動盛事的頭城搶孤活動，今年爆7隊聲明棄賽憾事。（圖／讀者提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭民俗活動盛事的12隊頭城搶孤，將於9月2日登場，但26日在領隊會議中，卻有杏輝等7支參賽隊伍，因不滿對參賽選手搜身限制過嚴，要求比照對裁判也進行搜身遭拒後聲明棄賽，頭城鎮中元祭典協會27日上午決議將7隊選手全除名不能重新組隊報名，另會找其他隊伍遞補，同時臨時動議有修改比賽規則，開放3至5人可組隊參賽。

冠軍獎金20萬元，外加13支孤棧上總額上百萬元獎金及各單位加碼獎金的12隊頭城搶孤活動，26日在領隊會議中，與會的二結王公廟隊、杏輝隊等7支隊伍提出10項訴求，包含裁判也應接受搜身、裁判應受事前教育、賽場加強管制等，此要求，當場遭搶弧活動裁判長林銘洲拒絕，林銘洲強調，理性討論及合理建議，他們樂於接受，但對於搜身禁帶違禁品，大會很堅持，「不能讓不合理的建議要求，控制大會」。

針對杏輝等7隊因要求遭拒而聲明棄賽一事。頭城中元祭典協會27日上午召開臨時會議，頭城中元祭典協會理事長簡英俊表示，決議將7隊選手全除名且不能重新組隊報名，會找其他隊伍遞補，另，臨時動議有修改比賽規則，原一隊5選手規定，下修開放3至5人可組隊參賽，就算未來只有5隊參賽，比賽也一定如期進行。

ET快訊
獨／台中9月嬰今解剖　母崩潰大哭：還沒聽見一聲媽媽
快訊／CO2外洩19歲男不治　38歲男昏迷將器捐
木關刀插入！銅錢塞口殺嫩妻　她半裸慘死
頭城搶孤7隊抗議退賽！　全遭除名
結婚18年罕提「連先生」！他脫口「1句話」　蔡依珊當場安靜
新天鵝堡「拍網美照」　體操女神墜80公尺身亡
快訊／藍委辦公室突遭搜索！
藏壽司「不硬撐吃一堆」竟直接抽扭蛋！他手殘神展開　前員工證實

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

保險公司3高層套招「偽造假體檢報告」A佣金　保戶作證拆穿謊言

獨／台中9月嬰遭生父打死今解剖！母淚崩：還沒聽見一聲媽媽

快訊／海龍風電CO2外洩陷已奪1命　38歲男重度昏迷將器捐

抗議搜身過嚴！頭城搶孤7隊退賽全被除名　大會開放3-5人組隊參賽

噪音車炸新北八里！蘆洲警深夜出擊攔車　一晚開43張罰單

用手腳對少年尻槍　噁男辯「一時意亂情迷」下場曝

爆黃健瑋「趁夢遊性侵」　女演員挨告誹謗不起訴

國1頭份段機車闖入跟拖板車碰撞　大車駕駛墊帆布保護騎士

詐團誆投資虛擬貨幣吸金2億　她當小編2年賺900萬

宜蘭加強交通違規取締　10／1起新增6處路口AI辨識違規上路

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

台中30歲夫妻洗錢16億！　土地、精品7千萬身家全查扣

吊車逆向「撞上休旅車」　逢甲商圈民眾嚇壞圍觀

阿信Cue小粉絲…只會唱Energy的XD　瑪莎被撩害羞：還有小孩要養！

外送員違停被拖吊「雙手合十」　一票同行嘆：看到這社區就怕

保險公司3高層套招「偽造假體檢報告」A佣金　保戶作證拆穿謊言

獨／台中9月嬰遭生父打死今解剖！母淚崩：還沒聽見一聲媽媽

快訊／海龍風電CO2外洩陷已奪1命　38歲男重度昏迷將器捐

抗議搜身過嚴！頭城搶孤7隊退賽全被除名　大會開放3-5人組隊參賽

噪音車炸新北八里！蘆洲警深夜出擊攔車　一晚開43張罰單

用手腳對少年尻槍　噁男辯「一時意亂情迷」下場曝

爆黃健瑋「趁夢遊性侵」　女演員挨告誹謗不起訴

國1頭份段機車闖入跟拖板車碰撞　大車駕駛墊帆布保護騎士

詐團誆投資虛擬貨幣吸金2億　她當小編2年賺900萬

宜蘭加強交通違規取締　10／1起新增6處路口AI辨識違規上路

抽中拚賺5萬！5檔抽籤股本周申購　巨有科技價差最大

新光金股民看過來！中信金搶親遞件首交易　換股價互有消長

保險公司3高層套招「偽造假體檢報告」A佣金　保戶作證拆穿謊言

獨／台中9月嬰遭生父打死今解剖！母淚崩：還沒聽見一聲媽媽

正妹在東京車站挺身救人！身分曝竟是「現役甜美偶像兼醫師」

快訊／海龍風電CO2外洩陷已奪1命　38歲男重度昏迷將器捐

白俄羅斯邊境12萬大軍集結　驚見「瓦格納」傭兵團

台積電跌8元收942　台股小跌55點來到22185點

肚子痛到無法走！他慘罹「小腸癌」　醫示警6徵兆：多數已晚期

周天成「咳出血痰」檢查狀況曝　需休養1周喊話期待台北賽

社會熱門新聞

快訊／中和Lexus攔腰撞女騎士　她噴飛倒地送醫亡

快訊／海龍風電CO2外洩奪命！　19歲男搶救7天宣告不治

快訊／被指涉著作權蟑螂！超馬好手林義傑一審判決出爐

男伴先走　妹子付不起開房費要坐牢了

13關鍵錯誤害死剴剴！女社工開群組掩飾犯行

快訊／鄭文燦涉貪「收押47天」！　桃檢13:30召開記者會

新竹爆食物中毒　吃法國麵包「35人送醫5住院」

走私154隻貓害牠們遭安樂死　3人判刑定讞

童「人生第9天上學」遭幼師樓梯拖行

新北醋男目睹女友被摸　「3打1」狠K當場見血

即／未盡保護職責致剴剴遭虐死　女社工起訴！

婦失聯13天兒報案...警一查「就停對面」已死亡

快訊／松菸文創園區「1女墜樓」無呼吸心跳！

台北橋驚傳女子墜河　路人目睹嚇報案

更多熱門

相關新聞

宜蘭新增6處科技執法　全縣累計17處AI辨識違規

宜蘭新增6處科技執法　全縣累計17處AI辨識違規

為防制交通事故及減少交通違規，宜蘭縣將於10月1日起，新增6處路口科技執法設備。這些設備將採用AI人工智慧進行影像分析，自動辨識違規行為，由員警審核後依法舉發。宜蘭10月1日起共有17處AI辨識交通違規。

觀音隧道撞工程防撞車　1男1女受傷

觀音隧道撞工程防撞車　1男1女受傷

龜山島海豚的海上芭蕾　為暑假畫下完美句點

龜山島海豚的海上芭蕾　為暑假畫下完美句點

「Luma Café」插旗宜蘭

「Luma Café」插旗宜蘭

吃麵沒被請雞塊暴氣！蘇澳屁孩撂7人砍老闆

吃麵沒被請雞塊暴氣！蘇澳屁孩撂7人砍老闆

關鍵字：

宜蘭頭城搶孤7隊聲明棄賽頭城中元祭典協會理事長簡英俊

讀者迴響

熱門新聞

恆春農會「櫛瓜價格」曝光！風向逆轉了

吃藏壽司「別桌跑來討空盤」 ！萬人驚：1盤20元賣他

波特王：第2波網紅赴陸拍片！台百萬YTR遭點名

驚爆！　蔡壁如涉申報假帳破百萬

謝凱蒂「出借千萬」血汗錢被坑！16％高利貸爆雷

國產車自製率新制這2款新車也中槍

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

為什麼很多人「喜歡買休旅車？」　網曝原因

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

藏壽司「不硬撐吃一堆」直接抽扭蛋！他手殘神展開

快訊／中和Lexus攔腰撞女騎士　她噴飛倒地送醫亡

「甲狀腺結節」5大特徵恐惡性！醫：30%人有卻不自知

日本驚爆海豚「硬上人類」！　至少48遊客被「性侵」

她常蹺課打工「苦讀微積分考98」　師問一句話竟當掉

台中114戶電費飆破萬　竟是台電抄表員「掰出來的」

更多

最夯影音

更多

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面