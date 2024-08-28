天災不斷仍有6萬人相挺！外地客佔近5成　知卡宣戲水圓滿閉幕

▲雖然天災不斷，知卡宣親水公園夏季戲水活動仍吸引超過6萬遊客前來相挺。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

知卡宣綠森林親水公園夏季戲水活動8月26日正式圓滿落幕。活動前歷經0403、0423地震及豪大雨致公路及鐵路中斷事件，活動期間更遇凱米強颱，在為期近兩個月夏季戲水活動仍有超過6萬人次遊客前來相挺，外縣市遊客占比近四成五，縣長徐榛蔚感謝全台遊客給予花蓮的支持，一起回復大家對於花蓮的旅遊信心！

徐榛蔚表示，知卡宣戲水活動從2015年啟動以來，每年都是全國民眾最為期待的暑期盛事，花蓮縣政府更持續優化知卡宣公園整體設施，除了水上設施，近年也在陸上設施打造共融遊戲場，讓知卡宣成為一個全齡的樂園。今年戲水活動期間，花蓮縣政府週週精心規劃精采多樣活動，每週末邀請花蓮各地農村職人於園區內種子圖書館舉辦知卡宣農村自然療癒體驗手作課程，帶領民眾透過手作體驗農村的生活面貌，24堂活動吸引超過500人參加。

徐榛蔚說，感謝活動期間各單位攜手合作，為知卡宣戲水活動增添多元豐富趣味，各週以不同主題結合各單位共襄盛舉。

徐榛蔚指出，活動期間北花蓮地區經歷凱米強烈颱風肆虐，陣風高達14級除花蓮縣連續2日達停班課標準災防假，園區植栽樹倒眾多，所幸遊具及戲水設施並無受到大型損害，感謝園區工作人員和協辦廠商日日不辭辛勞及操作鏈鋸、各式機具不停搬運，雖然讓大家稍等4日，但快速恢復園區開放，保障遊客戲水安全和遊玩樂趣。

花蓮依然美好，自9月1日起到11月30日，國人到花蓮住房獎勵，從現行「每人限用1次」，擴增為「每人每月1次」、每房1,000元，歡迎大家繼續一來再來花蓮遊玩；徐榛蔚說，感謝所有遊客參與與支持，知卡宣綠森林親水公園戲水活動期待來年再會，為大家帶來更多歡樂。

