鄭文燦動過500萬桃檢靠「橡皮筋」證明　黃揚明曝細節：很精彩

記者黃翊婷／綜合報導

桃園前市長鄭文燦涉嫌收賄被起訴，桃園地院27日晚間裁定2800萬元交保。媒體人黃揚明分析，檢察官是從「橡皮筋」證明鄭文燦動過那500萬元，「檢察官用這一點很精彩，這麼細的細節證明鄭文燦知情」，除此之外，起訴書裡還有一個「謎」，這也是為什麼檢察官後來會認定鄭知道案子要被偵辦了，所以才還錢。

▲鄭文燦涉嫌收賄被起訴。（圖／記者黃國霖攝）

鄭文燦涉嫌在擔任桃園市長期間，於「變更林口特定區計畫－工五工業區擴大方案」中收賄500萬元，27日被桃檢依貪汙罪起訴並求處12年有期徒刑。桃園地院同日晚間裁定2800萬元交保，鄭文燦的人馬在1小時內湊齊保釋金，鄭本人則在28日清晨5點02分踏出桃院，離開時不發一語、快速上車。

▲鄭文燦（藍色西裝外套者）被關押47天步出法院。（圖／記者沈繼昌攝）

媒體人黃揚明27日在政論節目《大新聞大爆卦》中提到，桃園檢方不採信鄭文燦的說法有2個原因，首先是檢方當初問得很清楚，關於錢的包裝，從銀行提領出來一定會有封紮現金的紙，每10萬元1紮，500萬元進去是這樣包的，如果鄭文燦說他都不知道，理論上這筆錢應該原封不動交還，連包裝都不會改變。

黃揚明表示，但在檢方的新聞稿中，後來交還的500萬元以及600萬元政治獻金，都是用橡皮筋綁的，包裝不一樣，「所以至少表示500萬你（鄭文燦）動過嘛，不是拿原封不動的500萬還回去，你是另外拿了500萬還他（廖俊松），還有那個600萬還他」、「檢察官用這一點很精彩，這麼細的細節證明鄭文燦知情」。

第二個原因，黃揚明指出，起訴書裡還有一個「謎」，有一次鄭文燦與廖男通了電話，之後有很長一段時間不通話，可是某一天他們見面的時候，鄭就跟廖說「你被監聽了」，被監聽的人反而不知情，這也是為什麼檢方認定鄭是因為知道這個案子要被偵辦，所以才還錢，不是因為良心發現，鄭只是為了避免自己捲入這個案件。

黃揚明說，這起案件裡面還有一個問題「司法黃牛」，因為被告被監聽了，他就去找律師，律師說可以幫忙處理，但收費30萬元，沒想到根本沒有用，所以這裡面還有案外案。