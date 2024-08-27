恆春農會「櫛瓜價格」曝光！風向逆轉了　網幫補血：根本不公平

▲烤櫛瓜。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近來「6片櫛瓜100元」將墾丁推向輿論的風口浪尖上，有網紅也實測拍片，而業者則連忙喊冤，表示全台物價都上漲，不只有墾丁才貴。就有粉專曬出恆春農會櫛瓜的價格，讓風向轉變了，不少網友也轉發幫補血，直呼「真的很嚇人」、「墾丁不知招誰惹誰了」。

粉專「橘貓的存股筆記」25日發文提到，「這是LINE社群社員今天分享的，恆春農會櫛瓜的價格。最近下雨，加上恆春農作物、漁獲都是靠外地運送，所以食材價格大漲。」

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他直言，自己在花蓮生活過一段時間，能夠體會許多食材、燃料因運送增加的成本，所以餐飲費用會比較貴，「我只想說恆春人是無辜的，不要一竿子打翻一條船，有時候事實沒有去了解前，不要妄下定論，自己的家鄉被攻擊，沒有人心裡會好受！」

▲單條櫛瓜就破百了。（圖／「橘貓的存股筆記」授權引用）

只見單條台灣櫛瓜的價格落在102-113元不等，這讓網友們也驚呆，紛紛回應「請那些網紅了解一下物價，做生意也要租金成本、人事成本、牙籤醬料，連紙盒都是要錢要成本的」、「還有租金，那地方租金很嚇人」、「要便宜自己買自己煮就好了」、「我是覺得每地的物價成本不盡相同，真的沒必要這樣下評論！有在網購就知道了，運費其實有差」。

另外，也有人中肯表示，「墾丁是偏遠地區，網路上買家電、傢俱類的，都還要多收運費甚至不送，物料成本相對就比市區高很多，若是鄉民只用一般市場能買的價格去衡量價值，根本不公平。」

►「橘貓的存股筆記」授權引用。