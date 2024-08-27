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你今天文博了沒？　2024文博展會倒數計時！

▲2024台灣文化創意博覽會23日起盛大開場，本次以「夜光台南」為概念，活動規劃於下午3時至晚間9時，再熱的天也擋不住「巷仔Niau」的可愛魅力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024台灣文化創意博覽會23日起盛大開場，本次以「夜光台南」為概念，活動規劃於下午3時至晚間9時，再熱的天也擋不住「巷仔Niau」的可愛魅力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣文化創意博覽會23日起盛大開場，本次以「夜光台南」為概念，活動規劃於下午3時至晚間9時，再熱的天也擋不住「巷仔Niau」的可愛魅力，不論氣候多麼酷熱，每天中午12點便湧入大量人潮排隊等候，就為了一賭文博盛會。

台灣文博會台南概念展區於321巷藝術聚落規劃14堂不會考的必修課，透過燈光及內部陳設，規劃出過去、現在及未來三大時間軸，從王秀蓮展逛到香蘭男子電棒燙，再走到16年24班，可感受復古、現代及科技的百貌，平日品味靜謐的美，假日享受熱情的搖擺，「噯呀愛呀」於假日規劃一連串音樂展演，回味青澀的愛情，教你勇敢表達愛；福利社獨家販售「巷仔Niau」限量商品，

▲2024台灣文化創意博覽會23日起盛大開場，本次以「夜光台南」為概念，活動規劃於下午3時至晚間9時，再熱的天也擋不住「巷仔Niau」的可愛魅力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

每日數量有限，售完為止。建議穿好脫的鞋子，有效進入各展間時光隧道！另外，喜歡漫畫、手作、Cosplay的朋友，絕不能錯過西竹圍之丘及藍晒圖文創園區兩大校區。

▲2024台灣文化創意博覽會23日起盛大開場，本次以「夜光台南」為概念，活動規劃於下午3時至晚間9時，再熱的天也擋不住「巷仔Niau」的可愛魅力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台灣文博會展會為期10天，距離9月1日倒數計時中! 當各大線上媒體 Threads、IG及臉書等都炸聊文博會時，你今天文博了沒？趕緊跟上最新潮流，跟著「巷仔Niau」一同二刷三刷文博會，透過文創產業了解台南在地文化，共享台灣最大的文化創意盛會，更多活動詳情請至台灣文博會在台南官網及文創PLUS臉書查詢。

台灣文博會在台南官網(https://tainan400.tainan.gov.tw/expotainanniau/)
文創PLUS臉書（https://www.facebook.com/creativetainan）

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