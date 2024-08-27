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大陸 大陸焦點 特派現場

周大福1比1打造「如意金箍棒」！　整支純金要價8153萬元

▲▼周大福還原金箍棒。（圖／翻攝自微博）

▲周大福打造的金箍棒長度約為2公尺。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國遊戲科學（Game Science）開發的動作RPG《黑神話：悟空》20日上線至今，各種相關話題熱度不斷。山東一名網友近日發現，周大福金行1比1還原《西遊記》中，孫悟空的兵器「如意金箍棒」，單支要價179.98萬元（人民幣，下同，約台幣8153萬元），引起熱議。

據《東方財經》報導，根據網友截圖，該展品介紹顯示，周大福採用足金還原了經典的如意金箍棒，總重量7616.06克，金重約1755克，全長2016.28毫米，一口價179.98萬元。

▲▼周大福還原金箍棒。（圖／翻攝自微博）

▲▼周大福還原金箍棒。（圖／翻攝自微博）

▲▼周大福還原金箍棒。（圖／翻攝自微博）

▲該金箍棒要價8153萬元。（圖／翻攝自微博，上同）

產品介紹中寫道，「棒身紋路圖騰細緻流暢，工藝精湛。象徵克敵制勝、威震八方的豪情壯志，還喻有逢凶化吉、萬事順遂的吉祥之意。」

周大福一門市的工作人員表示，「目前它全國只有一件，唯一一個金箍棒，它倒不是最近才展出，可能它最近才火起來，兩年前應該就有了。」

▲▼周大福還原金箍棒。（圖／翻攝自微博）

▲▼還有網友分享，周大福的金箍戒指。（圖／翻攝自微博）

▲▼周大福還原金箍棒。（圖／翻攝自微博）

對於該款金箍棒是否跟最近爆紅的遊戲《黑神話：悟空》有關，工作人員則回覆，「這個是沒有關係的，這是在《黑神話：悟空》出來之前很早就有，可能現在因為這個遊戲，它的曝光量才會高一些。」

工作人員還說道，「想購買這個金箍棒的人比較少，因為價位比較高，如果說你要的話，我們是可以和總部申請的，它應該是有一個流程購買的。」

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