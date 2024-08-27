柯文哲4300萬買商辦　吳思瑤3分析：再次讓社會難以接受

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者皮心瑀攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲遭爆5月10日用個人名義，以選舉補助款的4300萬買下立法院附近商辦，引來批評。民進黨團幹事長吳思瑤指出，對於選舉補助款，各黨都有各自的使用規定，而柯文哲這次遭到撻伐，從三個面向來看，都讓社會再一次難以接受民眾黨。

吳思瑤說，選舉補助款候選人應當如何使用，各黨都有規範，例如民進黨也有規定多少比例上交黨中央，各黨的狀況不同，但是這是社會觀感的問題。

吳思瑤指出，柯文哲用選舉補助款來購置私人房產的這件事情有三個面向，首先就是「說一套做一套」，柯文哲長期塑造自己不貪不取的形象，現在人設崩壞，這是形象上很大的崩潰，才會引來撻伐。

第二，吳思瑤指出，柯文哲「一再說謊成性」，當初選後民眾黨說柯文哲會將破億的補助款用於政黨營運、走訪地方及公益使用，卻自己打臉了自己，這是社會不滿的第二個理由。

最後，吳思瑤認為，讓大家難以接受的是，「出事了就甩鍋」，民眾黨一向用這種帶風向的方式，把攻擊轉向他黨，這種手法 ，就像這回膝蓋反應就是甩鍋給前總統蔡英文，說蔡英文也是如此，完全不查證也不負責任地去攻擊，結果馬上被打臉。

吳思瑤表示， 柯文哲前後對於款項的使用，至今還是有很多疑點，而上述這三點都是讓民眾黨再一次讓社會難以接受，這樣的政治操作很離譜。