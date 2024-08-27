揭蔡英文、韓國瑜往事對比柯文哲千萬買房　郭正亮嘆：難以想像

▲左起蔡英文、柯文哲、韓國瑜。（示意圖／ETtoday資料照）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風暴，又遭爆料，今年用個人名義，以4300萬買下48.76坪商辦，柯則回應，參考其他政黨、候選人的選舉補助款慣例，購置個人辦公室使用。對此，前立委郭正亮昨（26日）指出，立法院長韓國瑜與前總統蔡英文過去為黨犧牲的例子，質疑柯文哲此時應該犧牲奉獻，卻拿去買房賺租金，對於要一輩子投入政治的人，怎麼會做這樣的事？

郭正亮於節目《亮話天下》表示，柯文哲購置辦公室的行為沒有違法，4300萬是柯個人的選舉補助款，因為台灣有一票30塊的制度，而柯文哲應該拿到了1億左右，也有跟民眾黨協議，三分之一給黨中央、三分之二就是柯文哲的錢，所以大概可以拿到6000萬。

郭正亮質疑，重點是柯文哲怎麼會這樣做？自己認識也看多了很多政治人物，知道哪些人有崇高品格。但柯文哲又不是沒有房子，也可以用租的，卻選擇趕快去買個房子，而且還租給別人，想賺租金。

郭正亮指出，過去韓國瑜2020年選完總統，選舉補助款都還沒去領，就先被吳敦義領走，當時吳說國民黨財政不好，要拿這筆錢還債，韓國瑜二話不說，點頭答應，一毛錢也沒拿，選舉補助款都拿去還國民黨的債務。而宋楚瑜的選舉補助款也全部捐給親民黨。

郭正亮說，所以這不是有沒有違法的問題，理論上當然沒有違法，錢也是候選人的，但重點是總統級別、要創造未來的領導人，不會這樣使用這筆錢，「趕快去幫自己買房子」這實在難以想像。

郭正亮再說，而且柯文哲的辦公地點，也不在新買的房子，事實上也租給別人賺租金，原來選舉補助款拿去理財，他大嘆「我的天啊」！而且民眾黨是三個政黨裡是最沒有錢的，柯文哲怎麼好意思拿走三分之二？真的是難以理解，「對於我們這種要一輩子投入政治的人，怎麼會做這樣的事」？

郭正亮認為，「我看韓國瑜的動作就知道，他的政治還沒結束」，韓國瑜把自己的選舉補助款，全部捐給國民黨，讓黨還債，接下來才能看到韓國瑜有再起來的機會，政治本來就該這樣。

郭正亮提到，蔡英文也有一段令人感動的過程，2008年民進黨潰敗，大輸馬英九，黨內要選黨主席時，四大天王蘇貞昌、謝長廷、呂秀蓮、游錫堃沒人願意承擔責任，都不願意參選。

郭正亮回憶，黨內包含自己在內的中生代，推蔡英文出來當黨主席，當時蔡英文什麼都不會，只當過陸委會主委與一屆不分區立委，民進黨都是派系「龍蛇雜處的政黨」，而且黨中央負債2億、黨內更亂成一團，這就是當時蔡英文接任黨主席的局面。

郭正亮指出，那蔡英文如何一步一腳印將這個黨撐起來？蔡先去跟自己的家人、哥哥姐姐募款，更親自下廚請吃飯，因此募到一大筆錢，都用來補貼民進黨。

最後，郭正亮強調，他從這些事情得到啟發，政治人物要感動人，一定要犧牲付出，才能感動群眾與幹部。而看到柯文哲的4300萬時，就認為這時候在民眾黨最危機的時刻，柯文哲應該選擇付出犧牲才對，又不是沒有房子住。

▼柯文哲花費4300萬購入中正區「林森濟南路口」的濟南大樓。。（圖／記者陳煥丞攝）