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買機車「送大鎖」真的會用到？　網點名另1物更實用

▲▼機車，停車格，交通規則，交通違規，違規記點。（圖／記者周宸亘攝）

▲大家會不會幫機車上鎖？（示意圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許多店家都會推出促銷活動，近日有網友發文表示，有家機車行推出買機車送大鎖的優惠活動，然而他想了想，卻覺得大鎖似乎不實用，大家買新機車會上鎖嗎？還是會想換其他贈品？貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「買機車送大鎖」為標題發文，提到最近有機車行推出買機車就送大鎖的優惠活動，但是他仔細思考過，卻覺得機車通常會停放在地下室停車場，似乎不太需要特別上鎖。

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就算真的騎車出門，停放在戶外的時間也不算長，而且現在到處都有監視器，因此原PO也認為，自己似乎不會這麼勤快的上鎖。對此，他便好奇拋問，大家買新機車會上大鎖嗎？還是能否請老闆更換其他贈品？

▲機車,機車掛鉤（圖／記者黃翊婷攝）

▲有些網友買新車仍會上鎖，但騎久了就會懶得鎖。（示意圖／記者黃翊婷攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「現在機車沒人會偷了」、「根本沒人在用了吧」、「我最高紀錄鑰匙插在車上3天結果車還在」、「現在監視器太多，沒啥人要偷了」、「新車第一年還會鎖一下，久了就懶得鎖了」、「至少鎖個心安，過一陣子就放飛了」、「大鎖的用處不是鎖車子，我就點到這裡」、「根本沒在用，單純放車內防身的而已」、「每次被偷的都是那條抹布」、「手機架還比較多人拔」。

還有些網友建議，原PO不妨向老闆爭取看看其他贈品，「買機車最實用的是原廠安全帽」、「安全帽+1，實用」、「趕快去換3～5次免費保養，比較實用」。

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