他點出「1特質」越來越多台人有！　網有感：一直都是這樣

▲原PO覺得有越來越多人變得「隨便」。（示意圖／記者李佳蓉攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

每個人的個性、身上的特質都不太一樣，不過近日則有網友認為，有不少台灣人都比較「隨便」，像是車隨便停、東西隨便弄，大家有沒有覺得台灣人普遍帶給人「隨便」的感覺？貼文曝光後，掀起網友討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「你們覺不覺得台灣人越來越『隨便』」為標題發文表示，他覺得應該要給台灣人一個「隨便」的標籤，因為有很多人越來越不拘束，像是車子隨便停、事情隨便做，帶給人一種隨便的形象。

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原PO認為，這種隨便、沒有細節又沒有質感的態度，在台灣似乎已經很普遍了，有沒有人也這樣覺得？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「台灣人：隨便你怎麼說，沒差」、「差不多先生」、「應該說這個標籤從來沒撕掉過，也不想撕掉吧」、「一直都是這樣啊」、「現在去博物館、美術館，一堆穿拖鞋的」、「說好聽，就是做事有彈性」、「本來就隨便，規矩的人被當白痴」、「隨便的人多，只有自己循規蹈矩會活得很痛苦」。

不過也有網友則認為，「那只是你成長經歷的感受」、「不是隨便，是自私」。還有網友表示，「認真回，從自己做起，再影響他人吧」、「關心自己就好，其他隨便」。