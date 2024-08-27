致死率3成！台中男烈日工作中暑　體溫飆43度昏迷裝葉克膜搶命

▲64歲台中男在烈日下鋪柏油路工作8小時抽搐昏迷，高燒43度送醫。脫險後院方進行神經學檢查，所幸狀況無虞。（圖／烏日林新醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名64歲楊姓男子日前在烈日下工作8小時後突然抽搐昏厥，經送醫急診，到院體溫竟高達43度，還出現意識不清、呼吸短促、癲癇發作，評估為熱中暑。醫院緊急插管、使用冰枕、風扇仍無法降溫，最後轉至加護病房裝置葉克膜，歷經一天搶命成功，一周後順利出院。

楊男從事鏟土機操作員，恰逢感冒又頂著高溫32度導致熱中暑，而熱中暑屬於致死率最高的熱傷害類型。烏日林新醫院院長林明輝表示，這是烏日林新醫院第一例熱中暑使用葉克膜治療成功案例，由於熱中暑死亡率高達3成，加上楊先生合併癲癇、重度昏迷、腎衰竭、急性心因性休克、急性呼吸衰竭，越早積極使用葉克膜體外維生系統，越快幫助降溫調控及改善早期多重器官衰竭。

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▲熱中暑致死率達3成，烏日林新醫院使用葉克膜幫患者降溫、救回患者性命，也成該院首例。（圖／烏日林新醫院提供）



林明輝指出，楊先生在使用葉克膜後體溫迅速降溫，癲癇也不再發作，慢慢恢復意識，並在24小時內移除葉克膜，無任何併發症，屬於相當成功的案例。若是當時未採取葉克膜治療，嚴重者會導致腦部損傷、器官衰竭，甚至死亡。

楊先生也跟大家分享「從事鏟土機操作員長達30多年經歷，多少都會有輕微中暑，只是從未如此嚴重，竟一度與死神交錯，深深感謝有醫院的專業照護。」