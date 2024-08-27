快訊／中和Lexus攔腰撞女騎士！再衝撞路旁6車　她噴飛倒地送醫亡

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

新北市中和區莒光路今(27日)清晨6時許發生死亡車禍！一名74歲林姓女騎士騎車出巷口時，被29歲蕭姓男子駕駛的Lexus攔腰撞上，林女噴飛倒地滿頭是血，且失去生命跡象，而轎車撞擊林女後又失控衝向路旁，撞擊到停放在路旁的轎車及5輛機車。警消獲報到場，緊急將林女送醫搶救，但她仍因傷重宣告不治。

▲中和Lexus轎車撞飛女騎士，她滿頭血送醫不治。（圖／記者陳以昇翻攝）





▲▼轎車撞擊女騎士後又失控衝撞路邊6部汽機車。（圖／記者陳以昇翻攝）