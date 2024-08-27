珊珊開眼了！　大迴轉路徑曝

▲珊珊睜眼了。（圖／CIMSS）

記者陳俊宏／台北報導

珊珊開眼了！中度颱風珊珊持續增強中，將侵襲日本。氣象專家吳德榮表示，珊珊已有清晰颱風眼，周三、周四逐漸轉向東北大迴轉，登陸九州前達最強，有日本行程應密切注意其動態。

▼珊珊颱風眼清晰可見。（圖／JMA）



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吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周三太平洋高壓雖減弱，因珊珊外圍沉降增溫，台灣各地晴朗無雲，紫外線強，最高溫達37、38度，山區午後偶有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮說，周四至周日盛行西南及偏南風，天氣仍偏熱，與陸風輻合，清晨西半部偶有局部短暫陣雨，午後近山區局部雷陣雨發展，並擴展至部分平地，有局部性大雷雨發生的機率。

吳德榮指出，今晨2時真實色雲圖顯示，中颱珊珊已有清晰的颱風眼；今晨2時各國官方路徑預測圖顯示，珊珊在日本九州南方海面，受太平洋高壓的導引，向西北西逐漸轉北，周三、周四再逐漸轉向東北大迴轉，登陸九州前達最強，之後受地形破壞逐漸減弱。

吳德榮表示，各國官方預測圖亦顯示，珊珊將有2次或3次登陸日本（先登陸九州、再四國或本州）的機率，但登陸確切地點及時間仍在調整中，若有日本行程，應密切注意其動態。

▼吳德榮說，各國路徑預測圖顯示，珊珊將有2次或3次登陸日本的機率。（點圖可放大／NCDR）



▼最新珊珊路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

