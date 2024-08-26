南韓國情院：北韓擁250台短程彈道飛彈發射車　射程最遠抵忠清

▲北韓聲稱將250輛飛彈發射車移交給前線部隊。（圖／翻攝自朝中社）

記者羅翊宬／編譯

先前北韓（朝鮮）曾於8月初透過官媒報導，聲稱在首都平壤召開盛大的儀式，準備將250輛飛彈發射車移送至前線部隊，預估戰爭爆發時可以重創南韓。對此，南韓國家情報院今（26）日指出，雖然前線發射車所裝填的短程彈道飛彈，射程最遠可至忠清南北道，但北韓目前可能缺乏飛彈。

根據南韓《韓聯社》，南韓國家情報院（國情院）26日接受國會情報委員會全體會議質詢時，透露上述近來經分析後得出的情報，指出儘管北韓聲稱已將250輛飛彈發射車移送至前線部隊，但南韓軍方對於北韓是否能擁有如此足夠數量的飛彈，打上一個非常大的問號。

北韓所擁有的飛彈發射車，號稱平均每一輛可以裝填4枚短程彈道飛彈（CRBM），若以最遠射程達110公里計算，若北韓將此部署在前線，屆時最遠可以將南韓忠清南北道一帶納入射程範圍。

不過，南韓國情院卻質疑，北韓如今恐怕沒有如此足夠數量的飛彈。因為北韓近來加強和俄羅斯之間的軍事合作，透過貨櫃運輸等方式提供俄國彈道飛彈、彈藥，彌補俄軍在俄烏戰爭上的缺口。

南韓國情院指出，近來北韓遭遇規模嚴重的水災，甚至北韓最高領導人金正恩都曾兩度前往平安北道視察、指揮軍機救難，並承諾將災民帶回平壤安置，不過其實此次洪災的重災區是慈江道，只是因為慈江道有許多北韓重要軍事基地與設施，因此官媒對慈江道的災情絕口不提。

另外，南韓國情院也透露，俄羅斯曾經承諾將提供北韓在洪災上的相關援助，對此金正恩向俄國致謝。