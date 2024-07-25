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彭啓明首次參與中央防災　女兒吐心聲：颱風天終於有爸爸在家

記者黃翊婷／綜合報導

凱米颱風侵襲台灣，環境部長彭啓明昨日（24日）首次參與中央防災運作，沒想到一早出門前，女兒對他說，「認識你這麼久，終於第一天（次）看到颱風天你還在家裡，颱風天終於有爸爸在了」。

▲▼凱米颱風,管碧玲,彭啟明。（圖／記者陳家祥攝）

▲彭啓明首次參與中央防災運作。（圖／記者陳家祥攝）

彭啓明在臉書發文表示，24日一早出門前，女兒對他說，「認識你這麼久，終於第一天（次）看到颱風天你還在家裡，颱風天終於有爸爸在了」，上午他前往中央災害應變中心，結束後有朋友問他，會不會很想上去解說，但職務轉換之後，縱使他有一部分專業在此，仍必須尊重專業的分工負責。

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彭啓明提到，這是他首次參與中央防災運作，「環境部在颱風天的角色，一開始是後勤單位，但隨著災害發生，就是我們的事了」，5月汛期開始就已經積極聯繫地方環保機關，汛期加強廢棄物處理設備、設施防汛及颱風防救災整備工作，這次凱米颱風來襲，也迅速盤點1萬3647輛環境清理機具和環境消毒物資，視需求情形隨時調撥支援使用。

另外，彭啓明提醒，大雨過後積水容易發生登革熱，請民眾多加注意，近年來極端天氣頻傳，這是全球暖化下的氣候變遷，不得不去正視面對的問題，這當中有短期的「防災」、中長期的「調適」，以及必須積極面對的「淨零」，要如何搭配打造韌性國家，是環境部協助的國家氣候變遷對策委員會，未來要去整合協調推動之處。

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