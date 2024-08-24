南消三大隊消防公益義賣暨防災宣導　在佳里體育公園熱鬧登場

▲台南市消防局第三大隊，24日星期六下午在佳里區體育公園，舉辦了一場別開生面的消防公益義賣暨防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第三大隊為了支持社會公益，並提高大北門區民眾的防災意識，特別於24日星期六下午在佳里區體育公園，舉辦了一場別開生面的消防公益義賣暨防災宣導活動，活動不僅吸引了眾多家庭前來參與，更讓民眾在歡樂氣氛中學習到實用的防火知識。

活動當天，公益義賣區提供了由消防、義消、婦女宣導人員所捐出的各式各樣精美實用物品，價位均設定佛心來著的銅板價，讓民眾可以用親民的價格就能購買到喜歡的日常用品，也能為公益事業盡一份心力。活動義賣所得款項將全數捐贈給佳里家扶基金會，用來幫助更多需要幫助的人，促進全民「善」的循環。

現場還設有多項防災宣導體驗活動，包括哈姆立克操作教學，讓民眾學習呼吸道被異物阻塞的正確施救方式；消防射水體驗則讓大、小朋友能夠親自操作消防水線、模擬救火的過程，也感受消防員的辛勞與專業。此外，消防人員還在現場發送住宅用火災警報器給未曾領用過的住戶（每戶一顆），並向民眾宣導住警器的功用及鼓勵民眾主動安裝，以確保家中安全。

消防局第三大隊陳坤宗大隊長表示，不少火警都發生在半夜，已有多起住宅火警在睡夢中的民眾，都是靠著住警器作動警示而成功逃生。例如今年三月初北門區住宅火警，幸好屋主家中8顆住警器偵測到煙霧後立刻發出警報，一家五口方能在第一時間及時逃生。

消防局李明峯局長指出，2024年上半年住警器已成功作動警示16件火災，幫助了24位民眾逃生，回溯自2019年以來，成功作動警示案例更已達152件，證明了住警器對於保障民眾生命財產的重要性。





市長黃偉哲呼籲所有市民，應在家中各居室空間安裝住警器、在家中設有第2出口、自訂住家臨災時的逃生動線並全家定期自我訓練，唯有如此，市民才能在災害發生時快速得知，且能夠快速安全逃生，以確保自身的生命安全。市府未來也會持續深化社區防火宣導，透過市民防災手冊文宣、里民大會、大樓區權會等場合宣導，以提升市民防災知能。