許光漢「成功嶺吃不飽」爆國軍女兵偷看　替管中心回應了

▲許光漢太夯，在軍中一舉一動都成焦點。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台灣當紅明星許光漢入伍短短5天，就先後傳出「用餐吃不飽」、「國軍女兵追星偷看」，逼得單位長官祭出嚴懲約束。對此，替代役訓練及管理中心26日晚間回應，為避免干擾中隊作息及上課秩序，已及時通知營區指揮單位約束所轄軍職同仁，至於吃不飽一事應屬誤傳，也已提醒團膳公司機動調整飲食分量。

許光漢入伍服替代役，在成功嶺接受21天訓練後，預計9月9日分發至其他單位服役，並於明年8月19日退伍。由於許光漢正值事業巔峰，人氣居高不下，因此傳出成功嶺長官特別下達3大禁令，要求周遭同仁幹部不能要簽名、不能要求合照，更不能要許光漢使出招牌「摸頭殺」。

不過，即便如此，許光漢一舉一動仍備受關注。近日，就有女網友在Threads爆料，各單位已要求女性同仁不要藉機去替代役接近看許光漢，會造成單位及當事人困擾，若接到替代役反映或查獲此情形，將依情節檢討處分。另外，還有傳出有許光漢的同梯透露，「許光漢本人很白，但他好像吃不飽，沒有補到菜，不開心」。

替管中心晚間回應，成功嶺餐廳配膳是依個人所需份量供應，如役男有不飽足情形，各中隊皆會開放自行補菜供役男食用，已提醒團膳公司應機動調整役男飲食份量，以確保每位役男膳食質量均足。另經與役男確認其已適應團體生活，先前吃不飽報導應屬誤傳。

至於日前有官兵在中正堂附近徘徊觀望役男上課情形部分，替管中心指出，為避免干擾中隊作息及上課秩序，已及時通知營區指揮單位約束所轄軍職同仁。

替管中心說明，役男們於今年8月20日入營接受一般替代役第258梯次基礎訓練，訓練期間共計21天，預定8月29日依個人專長及意願甄選後續服勤機關及役別，並於9月9日撥交服勤單位，期間將以訓練優先、避免干擾為前提，役男作息不因身分而有所別。