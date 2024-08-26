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側室悲歌！台中94歲母過世竟成無名屍　孝順兒拿不出親屬證明崩潰

台中一名94歲婦人過世卻被殯儀館列無名屍。（圖／翻攝Google maps）

▲台中一名94歲婦人過世卻被殯儀館列無名屍。（圖／翻攝Google maps）

圖文／CTWANT

側室的悲哀！台中太平區70歲瞿姓男子的生母今年7月以高齡94歲過世，但因為生母是側室，瞿男戶籍登記在大房名下，瞿男無法提出戶籍親屬證明，殯儀館拒辦登記，暫時將瞿母以無名屍處置，直至他到戶政所完成除戶，才圓滿解決母親後事。

台灣早期存在著一夫多妻，但只有大房能被寫在戶籍上，其他側室的子女多半登記在大房名下。瞿男委託生命禮儀社處理母親後事，禮儀社負責人陳子梵表示，瞿母於7月17日過逝，第一時間大體進殯儀館，但因瞿男無法提出戶籍親屬證明，殯儀館拒絕辦理登記，且以無名氏處理，依規納入聯合公祭，瞿男無法單獨為母親舉辦告別式。陳子梵協助家屬出面力爭，卻遭牽連民政顧問職務被解聘，她認為殯儀館無理刁難。

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瞿男崩潰找上里長幫忙，協助出示同住證明，但殯儀館承辦人員仍拒登記，最後是瞿男到戶政事務所持除戶證明，館方才未以無名氏處理，最後其母後事也圓滿解決。事後陳子梵帶伴手禮拜訪館長，當場道歉。

對此，民政局表示，大體登記依規定須附上關係證明文件，是維護大體安全和尊嚴。台中生管處為提升各項殯葬服務品質，完善民眾治喪需求，絕不會無端刁難治喪民眾處理亡者身後事。

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