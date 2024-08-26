中年男子輕生　彰化今夜橫跨4鄉鎮市「送肉粽」！里長昨才知道

▲彰化市今晚要送肉粽。（示意圖／楊昇樺提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市一名中年男子輕生，里長昨天才接到喪家通知，今(26日)深夜11點，將舉辦送煞科儀，已經與沿線居民通知，這也是繼介壽里後，在農曆7月舉辦的第二場送肉粽，橫跨彰化市、和美鎮、線西鄉與伸港鄉等4鄉鎮市，里辦公室呼籲民眾迴避，甚至有網友譏稱彰化真的只剩下肉粽跟蛋黃酥了。

楊里長表示，今晚11點里內將舉行送肉粽科儀，路線由景宗街-金馬路3段462巷-線東路3段-彰和路2段-道周路-和線路-中華路-線工路-線工南一路-慶安路-肉粽角出海，為避免民眾產生誤解，路線雖然說明相當詳盡，但由於路線橫跨彰化市、和美鎮、線西鄉與伸港鄉等4鄉鎮市，尤其行經車水馬龍的和美鎮道周路，沒公告引發鎮民不滿。

由於彰化市介壽里於8月17(農曆7月14日)舉辦送煞，路線寫沿著寶山路到八卦山139縣道，里長沒有說清楚，引發不少民眾議論，此次西興里要舉辦來的相當倉促，里長說，為何要選在農曆７月舉辦，他個人也不了解，提醒民眾盡量迴避不要觀看，呼籲鄉親用正面能量及心存善念來看待。

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