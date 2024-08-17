彰化市今晚鬼月送肉粽　「自求多福」鬼王道長撂重話勸喊停

▲彰化市今晚要送肉粽。（示意圖／楊昇樺提供）

記者唐詠絮／彰化報導

史上頭一遭！彰化市介壽里公告，將於今(17日)深夜舉辦送肉粽，路線沿大學路，寶山路接139線道，「這是將煞送進八卦山？」消息一出引發民眾議論，「有鬼月在送肉粽的嗎」，對此、知名宗教電影指導、曾到鹿港送5煞的法師道長「龍哥」罕見撂下重話，「送煞必須要陽氣盛，農曆7月不宜，若真的要送，請民眾自求多福了」。

這起「送肉粽」科儀曝光後引發地方議論，由於是彰化縣首件在農曆7月「送肉粽」，引發網友熱議「在七月送吊煞很怪、送到山上更是頭一遭」，介壽里長蔡美香表示，這起「送肉粽」儀式，是因為有一名外地中年人在里內輕生，家屬會同禮儀公司辦理送煞科儀。

▲彰化市今晚要送肉粽。（示意圖／楊昇樺提供）

公告後引發民眾炸鍋，「有民眾認為農曆7月鬼門開，還在搞送煞」、「還路線標示不清」、「哪有將煞送上八卦山」，還有民眾怒轟，「哪有鬼月在送肉粽」，好歹也尊重一下『人』吧」，但里長說，她只是被告知，好像要送到台中大肚山，其他的她也不方便過問。

農曆七月鬼門開，送肉粽真的可以嗎?台中無爭伏魔殿、法師道長許白龍臥雲，曾宗教指導拍攝《粽邪》、《馗降：粽邪2》、《化劫》等等電影，也曾扮鬼王鍾馗到彰化鹿港送5煞，龍道長語重心長的說，這幾天他也接到一個送煞任務，但後來也請喪家改期舉行，由於送煞必須要陽氣盛，農曆7月不接送肉粽，這是因為好兄弟都出來了，真的不宜。

而今晚即將舉行送肉粽所在社區表示，今天還是會如期舉行，對此，龍道長強調，原本喪家要消災解厄，但鬼月送煞，既要將煞成功化度，又要求生者平安、死者安息，讓民眾順遂，若在農曆7月真的要送煞，只能請大家自求多福了。

對此，市長林世賢曾呼籲大家不要迷信，喪家動輒舉辦「送肉粽」，恐會造成地方沿線居民驚恐，希望大家能遵從傳統喪禮誦經超度亡魂儀式即可，不必動輒要以「送肉粽」迷信的做法來引起地方恐慌。議員楊子賢也呼籲縣府民政處可以與鄉鎮民政課及殯葬業者坐談，討論出一個對策，不要讓送煞成為地方亂象。