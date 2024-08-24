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男大生139縣道「死亡彎道」自摔再撞轎車　零件噴滿地！

▲彰化139縣道20K處騎士自摔。（圖／民眾提供）

▲彰化139縣道20K處騎士自摔，零件散落一地。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

今(24日)下午彰化大雨，1名年約20歲的男大生，騎機車行經芬園鄉大彰路五段、139縣道20.8公里處時，失控摔飛到與對向車道，再擦撞到自小客車，所幸僅受輕微擦傷，拒絕送醫，警方提醒民眾，天雨路滑，請用路人務必減速慢行，注意行車安全。

彰化縣消防局下午約15時43分時許據報，芬園鄉大彰路五段有騎士車禍受傷，立即派遣分消防救護人員前往執行緊急救護，現場為機車自摔，駕駛經救護人員評估意識清醒，右手、雙腿擦傷，給予清洗傷口、包紮止血等適當處置後，拒絕送醫，交由員警處理。

▲彰化139縣道20K處騎士自摔。（圖／民眾提供）

彰化警分局初步調查，柯姓男騎士騎乘機車往彰化方向，行經到139線卦山達摩少林寺牌樓前，疑似天雨滑倒自摔後，再與對向陳男駕駛的自小客發生擦撞，機車及汽車零件散落一地，柯男不就醫，至於詳細的肇事原因尚待調查。

八卦山上縣道139線事故頻傳，特別是在20公里處大彎道附近常發生超速死亡車禍，2018年間曾3個月奪走3命，被冠上「死亡彎道」的稱號，當年還辦路祭去煞氣，彰化縣警察局除了派員在沿線設置移動式測速照相外，將原本限速50公里降為40公里，也經常調派員警到場執勤，提醒用路人切勿壓車注意行車安全。

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